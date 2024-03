Vertrekkend AZ-directeur Eenhoorn sprak met Nederlandse club, andere Eredivisie-directeur 'topkandidaat'

De aan het eind van het seizoen bij AZ vertrekkende algemeen directeur Robert Eenhoorn heeft een gesprek gevoerd met FC Groningen, dat op zoek is naar een opvolger van Wouter Gudde. Of de voormalig tophonkballer tot de laatste drie overgebleven kandidaten behoort is niet duidelijk, wel weet het Dagblad van het Noorden te melden dat RKC Waalwijk-directeur Frank van Mosselveld momenteel de 'topkandidaat' is voor de baan in de Euroborg.

Gudde werd in 2019 door FC Groningen aangesteld als opvolger van de iconische Hans Nijland. Onder het bewind van de oud-prof zette de club een aantal stappen waarmee een stabielere financiële basis werd gelegd, maar sloeg sportief het noodlot keihard toe in het seizoen 2022/23. Groningen, dat in 2015 de KNVB Beker won en vrijwel elk seizoen daarna meedeed om de play-offs om Europees voetbal, degradeerde na een rampzalig jaar als nummer achttien van de Eredivisie rechtstreeks naar het tweede niveau. Gudde bleef aan, maar kondigde in november aan uiterlijk aan het eind van het seizoen terug te treden. Op dat moment leek de beoogde snelle terugkeer op het hoogste niveau met een dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie ver weg, maar inmiddels heeft trainer Dick Lukkien het lek boven en staat de Trots van het Noorden derde. De achterstand op de de tweede plaats van Roda JC, die aan het eind van het seizoen recht geeft op rechtstreekse promotie, bedraagt slechts een enkel punt.

In de zoektocht naar een opvolger van Gudde heeft de Raad van Commissarissen van FC Groningen volgens bovengenoemde krant gesprekken gevoerd met een 'lange lijst met tientallen kandidaten', waaronder Eenhoorn. Die kondigde op zijn beurt in februari aan na tien seizoenen te gaan vertrekken bij AZ. Daarnaast zouden ook voormalig FC Groningen-speler Johan de Kock en Michiel van Veen, burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel ('en groot FC Groningen-fan') op de longlist hebben gestaan. "Met alle gegadigden vonden kortere of langere gesprekken plaats. Sommigen haakten uit eigen beweging af, anderen werden niet geschikt bevonden", schrijft het DvhN.

Topkandidaat

RvC-voorzitter Jakob Klompien laat de krant in een reactie weten dat er met drie kandidaten serieus is gesproken. "We moeten nog beginnen met de tweede gespreksronde", meldt Klompien bovendien. Het medium schrijft dat huidig RKC Waalwijk-directeur Frank van Mosselveld als 'topkandidaat' geldt. De 40-jarige oud-verdediger zou zelfs al in de stad gesignaleerd zijn: "De ras-Brabander wilde naar verluidt de sfeer van de stad proeven met de vraag of hij en zijn familie zich thuis zouden kunnen gaan voelen in het Noorden na een leven lang in Brabant." FC Groningen zou hopen voor 1 april een opvolger voor Gudde aan te kunnen stellen.