Directie FC Groningen op de schop: Wouter Gudde kondigt afscheid aan

Het is en blijft onrustig in Groningen. De lokale FC degradeerde een paar maanden geleden uit de Eredivisie en ook in de Keuken Kampioen Divisie zijn de resultaten teleurstellend. Wouter Gudde denkt dat het voor de club het beste is als hij na dit seizoen vertrekt als algemeen directeur. FC Groningen maakt vrijdagmiddag bekend dat Gudde tot uiterlijk het einde van dit seizoen aanblijft in zijn rol. De voorzitter van de Raad van Commissarissen Erik Mulder stapt per direct op.

Gudde is sinds 2019 werkzaam als algemeen directeur van FC Groningen. Onder zijn leiding degradeerde de club vorig seizoen uit de Eredivisie. FC Groningen is er alles aan gelegen zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau en werd voorafgaand aan dit seizoen genoemd als belangrijke kandidaat voor het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar daar komt vooralsnog weinig van terecht. De club staat met slechts veertien punten uit twaalf wedstrijden dertiende. De achterstand op Roda JC en Willem II is nu al twaalf punten.

Volgens FC Groningen zijn de beslissingen op bestuurlijk niveau genomen ‘om de rust bij de club te laten terugkeren’. “Het lijkt mij het beste voor de continuïteit van de club dat ik mijn vertrek aankondig. Alle hoofdverantwoordelijken voor de degradatie zijn weg of gaan weg. Het enige en allerbelangrijkste is daarom nu dat alles en iedereen zich achter de spelers en de nieuwe technische staf gaat scharen om met elkaar de weg naar boven te vinden”, licht Gudde zijn besluit toe. Waar Gudde uiterlijk aan het einde van dit seizoen vertrekt, leggen rvc-voorzitter Mulder en commissaris Berend Rubingh per direct hun functie neer.