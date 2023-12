Woedende supporters van Ajax melden zich en doen massaal oproep aan KNVB

Supporters van Ajax pleiten voor een kunstgrasverbod in het Nederlandse betaald voetbal na de blessure die vrijdagavond opliep. De Belg raakte zonder tegenstander in de buurt geblesseerd tegen FC Den Bosch en de supporters van de Amsterdamse club denken dat de kunstgrasmat hier een rol in speelt,

In de absolute blessuretijd van het duel tussen FC Den Bosch en Jong Ajax (3-3) raakte Godts aan de zijlijn, zonder tegenstander in de buurt, geblesserd. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure is voor de talentvolle Ajacied, maar de beelden zien er niet goed uit voor de Belg. Supporters van Ajax denken dat de kunstgrasmat in Den Bosch wel eens de oorzaak van het uitvallen van Godts zou kunnen zijn en willen dat de KNVB gaat ingrijpen.

Artikel gaat verder onder video

"Kunstgras moet verboden", is het duidelijke oordeel van de supporters van Ajax op sociale media, maar ook fans van andere clubs laten weten die mening te delen: "Niet te geloven dat we nog niet van dat kunstgras af zijn", schrijft een andere supporter van de Amsterdamse club.