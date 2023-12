Ziggo heeft fantastisch nieuws voor aantal Ajax-supporters na gestaakte Klassieker

Supporters van Ajax die via Ziggo Priority aan kaarten zijn gekomen voor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, mogen zondag gratis plaatsnemen op de tribune bij het duel van de Amsterdammers tegen PEC Zwolle. Daarmee komt Ziggo een aantal gedupeerde supporters tegemoet.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord is een speciale wedstrijd om te bezoeken, maar de supporters in de Johan Cruijff ArenA konden na 55 minuten spelen weer huiswaarts keren. De wedstrijd werd definitief gestaakt, nadat er vanaf de F-Side vuurwerk op het veld werd gegooid. Dit gebeurde bij een stand van 0-3 in het voordeel van Feyenoord. Het resterende deel van de wedstrijd moest later zonder publiek worden uitgespeeld.

Dat betekende dat de toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA de dupe zijn geworden van het wangedrag van de supporters op de F-Side. Daar heeft Ziggo wat aan gedaan, want Ajax-supporters die via Ziggo Priority kaarten hadden besteld voor De Klassieker krijgen een gratis kaart om de wedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle bij te wonen.

"Wat er is gebeurd kunnen we helaas niet meer wissen, maar hopelijk kunnen we deze nare ervaring iets verzachten", schrijft Ziggo op in en mail aan de desbetreffende supporters, waarna er kaarten voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle worden aangeboden.