Zorgelijk probleem bij Feyenoord komt opnieuw aan het licht: 'Hij kon wederom totaal niet overtuigen'

Feyenoord is er donderdagavond slechts een klein beetje in geslaagd om de zure nasmaak van de nederlaag tegen PSV van zich af te spelen. De formatie van coach Arne Slot stevende tegen FC Volendam heel lang af op een 1-1 gelijkspel, maar doelpunten van en zorgden uiteindelijk alsnog voor de overwinning. Daar zag het er lang dus niet naar uit, niet in de laatste plaats omdat de Rotterdammers vooral in de tweede helft aanvallend een moeizame indruk maakten. Uitgerekend Javaîro Dilrosun maakte het verschil.

Bart Vlietstra van De Volkskrant zag in de slotfase van de eerste helft een moment dat volgens hem veel weg heeft van een ‘ontluikende vormcrisis’. “Het is bijna rust bij Feyenoord-Volendam als Feyenoord liefst veertig seconden doet over het nemen van een ingooi. Eerst zoekt Mats Wieffer tien tellen vruchteloos naar een vrijlopende ploeggenoot, daarna geeft hij de bal in handen van Lutsharel Geertruida die nog een halve minuut speurt en uiteindelijk de bal naar een speler van Volendam gooit”, schrijft Vlietstra. Het is veelzeggend voor het optreden van Feyenoord na de verrassende 1-1 van FC Volendam. Feyenoord begon goed aan de wedstrijd en maakte via Quinten Timber al vroeg de openingstreffer, maar was het na de gelijkmaker volledig kwijt.

“De 1-1 ruststand voelde als een nieuwe tik voor Feyenoord”, schrijft Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad. “Voor de supporters die de moeite hadden genomen om naar de Kuip te komen dan, want het was lang geleden dat er zoveel lege stoeltjes in het stadion te zien waren. Maar niet alleen de 1-1 tussenstand zorgde voor gemor op de tribunes. Het geroezemoes was er al veel eerder, vooral als Yankuba Minteh de bal weer eens verspeelde.” Minteh maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Newcastle United naar Feyenoord en leek in eerste instantie een publiekslieveling in wording, maar is nog veel te grillig om zijn ploeg bij de hand te nemen. “Slot kon zich deze maand wel vinden in de term ‘dobbelsteenvoetballer’ die analist Kenneth Perez op de rechterspits plakte. De Gambiaan gooit af en toe zes maar veel vaker één of twee.”

Gouka zag dat Minteh desondanks ‘wederom de gevaarlijkste aanvaller’ was bij Feyenoord. Het was de huurling die Giménez een uitstekende mogelijkheid bood om binnen tien minuten de score te openen. “Aan de linkerkant kon de Kroaat Luka Ivanusec wederom totaal niet overtuigen”, zag Gouka. De Kroaat verruilde Dinamo Zagreb in de zomer met hoge verwachtingen voor Feyenoord en kende weliswaar een veelbelovende start, maar worstelt na zijn blessure met zijn vorm. Slot blijft daardoor zoekende op de vleugels. “Het ging de laatste weken vaak over de vleugels voorin bij Feyenoord”, schrijft Yorick Hokke in De Telegraaf. “Omdat geen enkele vleugelspeler permanent zijn stempel op het spel van de Rotterdammers weet te drukken. Ditmaal koos Slot weer voor Ivanusec, die er net als tegen PSV niet in slaagde om zich te onderscheiden.”

Bijzonder was het dan ook dat uitgerekend Dilrosun vanaf de zijkant het verschil maakte. De Amsterdammers kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen en gaf de voorzet waaruit Giménez de bevrijdende 2-1 binnen kopte. Feyenoord telde vorig jaar vier miljoen euro neer voor de komst van Dilrosun, die er dit seizoen echter niet tot nauwelijks aan te pas komt. Hij maakte tegen FC Volendam pas voor de vijfde keer zijn opwachting. “Het is niet omdat hij geen goede speler is of het niet goed doet, maar hij heeft een aantal andere spelers voor zich die in de hiërarchie nog wat hoger zaten”, zei Slot na afloop voor de camera van ESPN. “Maar gezien het spel van sommigen en het spel van hem, kan het zomaar zijn dat hij iets geklommen is in de hiërarchie.”