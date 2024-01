'Ajax heeft toptransfer te danken aan vrouw van Henderson'

Ajax heeft de komst van voor een groot deel te danken aan zijn vrouw. De middenvelder verruilde Liverpool afgelopen zomer nog voor Al-Ettifaq, maar hield het na een halfjaar alweer voor gezien in Saudi-Arabië. De belangrijkste reden voor zijn voortijdige vertrek uit het land in het Midden-Oosten was zijn familie. Vooral de partner van Henderson had het niet naar haar zin.

Dat schrijft Voetbalzone vrijdag althans. “De Engelsman wilde wel koste wat het kost weg uit Dammam, de stad waar Al-Ettifaq zijn thuiswedstrijden afwerkt. De voornaamste reden was zijn familie. Met name zijn vrouw kon haar draai niet vinden in de strikt Islamitische stad, waar bovendien geen internationale scholen zijn voor de kinderen”, leest het. “Henderson woonde met zijn familie weliswaar in Bahrein, de archipel die overgoten wordt door luxe. Een waanzinnige plek om in totale weelde te leven, maar zijn vrouw en kinderen konden er niet aarden. Het was een ongeschikte locatie voor het familieleven van Henderson.”

Artikel gaat verder onder video

De transferzomer van 2023 zullen velen zich nog goed kunnen heugen door alle sterren uit het voetbal die het Europese continent inruilden voor een avontuur in Saudi-Arabië. Cristiano Ronaldo koos na het Wereldkampioenschap in Qatar al voor een overstap naar de Saudi Pro League en in zijn navolging trokken afgelopen zomer ook onder meer Karim Benzema, Riyad Mahrez en Neymar naar het land in het Midden-Oosten. Ook Henderson stapte dus in het vliegtuig naar Saudi-Arabië. Zijn keuze kwam hem in Engeland op veel kritiek te staan. De middenvelder ontpopte zich in zijn thuisland tot een uitgesproken voorvechter van de lhbt’ers, die in Saudi-Arabië juist geen rechten hebben.

Volgens Voetbalzone had Henderson voordat hij de overstap maakte naar Al-Ettifaq al twijfels of zijn familie en hij daar zouden kunnen integreren. Om die reden zou in het contract dat hij tekende bij de Saudische club zijn opgenomen dat hij tot 1 februari 2024 geen salaris zou ontvangen. De voormalig Champions League-winnaar zou daarmee akkoord zijn gegaan, maar wel op voorwaarde dat hij tot de eerste van februari zonder 'extra consequenties' zijn overeenkomst kon verscheuren. Henderson kon zich verheugen op interesse van Juventus en bood zich via zijn zaakwaarnemer naar verluidt aan bij onder meer Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona, maar zette donderdag dus zijn handtekening onder een contract bij Ajax.