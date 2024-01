Henderson zorgt nu al voor waanzinnig record bij Ajax: 'Hij wint het met gemak van Tadic en Blind'

heeft weliswaar nog geen minuut gespeeld voor Ajax en omdat hij nog moet wachten op zijn werkvergunning is het nog de vraag wanneer hij zijn debuut kan gaan maken, maar het moge duidelijk zijn dat hij nu al niet meer stuk kan. De Amsterdammers melden dat de kersverse aanwinst nu al voor een bizar record heeft gezorgd: nog nooit is het shirt van een speler binnen 24 uur zó vaak aangeschaft als het truitje met de naam van Henderson achterop.

Dat schrijft Ajax Life vrijdagmorgen na navraag bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. “Dat vraagt om een stukje uitleg: Ajax meet de eerste week altijd wat shirtverkoop van een speler doet nadat deze is aangetrokken. Volgens de club is het shirt van Henderson het snelst verkopende shirt ooit”, leest het. De komst van Henderson naar Ajax doet denken aan de transfers van Daley Blind en Dusan Tadic een paar jaar geleden. Zowel Blind als Tadic zette in de zomer van 2018 zijn krabbel onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. De komst van de routiniers had niet alleen positieve gevolgen voor de prestaties op het veld. Ook daarbuiten zorgden beiden voor succes.

Artikel gaat verder onder video

Maar wat shirtverkoop betreft, worden zelfs Blind en Tadic, die na hun komst in 2018 driemaal landskampioen werden met Ajax, omvergeblazen door Henderson. “Hij wint het met gemak van Tadic en Blind. Het shirt van Henderson werd binnen 24 uur vaker verkocht dan die van Tadic en Blind in een week tijd”, schrijft Ajax Life. “Precieze aantallen worden nooit genoemd, maar Ajax laat weten dat dit nu al het rapst verkopende shirt van een speler ooit is. Henderson verslaat alleen de verkoop van het Marleyshirt niet. Die ging binnen 24 uur nog net effe harder”, leest het.

Vooral online gaat het ontzettend hard met de verkoop van het shirt van de nieuwe nummer 6 van Ajax. De Amsterdammers laten aan Ajax Life weten dat ze er rekening mee hielden dat het shirt met Henderson op de rug gewild zou zijn, maar reageren zelf ook verbaasd op het feit dat er nu al zoveel verkocht zijn. Dat hebben ze overigens niet enkel te danken aan fans uit eigen land. “Het Ajax-shirt met Henderson erop vindt nu ook al gretig aftrek binnen Azië. De reden hiervoor kan zijn dat Liverpool FC altijd flink heeft geïnvesteerd in de landen daar. Als toenmalig aanvoerder van The Reds werd Henderson shirt daar sowieso al veelvuldig verkocht”, leest het.

Henderson speelde liefst 492 wedstrijden voor Liverpool. Hij won in 2019 nog de Champions League. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer voor Al-Ettifaq. Hoewel hij daar kwam te spelen onder Liverpool-legende Steven Gerrard, hield Henderson het na een halfjaar alweer voor gezien in Saudi-Arabië. De middenvelder keert bij Ajax terug op de Europese velden. In dienst van de Nederlandse recordkampioen hoopt hij zich in de EK-selectie te spelen. Henderson kwam tot op heden 81 keer uit voor zijn land. Tijdens de laatste interlandperiode in november vorig jaar behoorde hij ‘gewoon’ nog tot de selectie.