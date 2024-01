Ajax - AS Roma op tv: hoe laat en op welke zender is de Women's Champions League-wedstrijd te zien?

De Ajax-vrouwen krijgen vandaag (dinsdag) hun tweede en laatste kans om zich te kwalificeren voor de kwartfinale van de Women's Champions League. De wedstrijd tegen het Italiaanse AS Roma wordt live op televisie uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?



De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur. Het afsluitende poule-duel van de Amsterdamse ploeg wordt in z'n geheel uitgezonden op NPO3. De voorbeschouwing start om 20.25 uur; direct na First Dates.

Artikel gaat verder onder video

Na vijf gespeelde wedstrijden staan de Ajax-vrouwen tweede in poule C. Tijdens de vorige speelronde had het elftal van scheidend trainer Suzanne Bakker zich al kunnen verzekeren van een plek bij de laatste acht; in Parijs konden de club de stunt uit de eerste speeldag tegen Paris Saint-Germain echter niet herhalen. In Amsterdam werd het in november 2-0, op 24 januari sloegen de Parijzenaars terug met een 3-1 thuisoverwinning.

Bij een zege op Roma, dat in het thuisduel nog met 3-0 te sterk was voor Ajax, zijn de Amsterdammers zeker van een plek in de kwartfinale. Dat kan ook bij een gelijkspel het geval zijn, mits nummer drie Bayern München niet wint van PSG. Die clubs spelen tegelijkertijd met de Ajax-vrouwen hun afsluitende groepsduel in München. Als Ajax verliest dan zit het Europese avontuur erop; PSG en Roma eindigen dan sowieso boven de Nederlandse afvaardiging.

Stand na vijf speelronden

1. Paris Saint-Germain 5 - 9

2. Ajax 5 - 7

3. Bayern München 5 - 6

4. AS Roma 5 - 5