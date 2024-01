Debuteert Henderson in Almelo voor Ajax? Verweij noemt drie mogelijke obstakels

Ajax-aanwinst zou aankomende zaterdag, als de Amsterdammers op bezoek gaan bij Heracles Almelo, zijn debuut in de Eredivisie kunnen maken. Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij beschrijft echter drie zaken die de eerste speelminuten van de voormalig Liverpool-aanvoerder in de weg zouden kunnen staan.

Allereerst beschikt Henderson, die afgelopen donderdag werd gepresenteerd als de nieuwe nummer zes, nog altijd niet over een werkvergunning. Verweij heeft in dat opzicht echter bemoedigend nieuws: "Het lijkt erop dat die uiterlijk donderdag in orde moet zijn", schrijft de journalist. Daarmee zou het eerste obstakel voor een debuut uit de weg geruimd moeten zijn.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast moet echter wel worden bekeken of Henderson 'fysiek al zo ver is' om zaterdag zijn eerste minuten in het rood en wit te maken. Dat zal de komende dagen op de training duidelijk moeten worden. De 81-voudig Engels international kwam op 28 december voor het laatst in actie namens zijn vorige werkgever, het Saudische Al-Ettifaq. Als aanvoerder speelde hij destijds de volle 90 minuten in het competitieduel met Al-Hazem (1-1). Bovendien is er mogelijk nog een derde spelbreker van kracht, signaleert Verweij: "Dat Heracles op kunstgras aantreedt, kan een rol spelen", benoemt de clubwatcher.

Ajax won op de eerste speeldag van deze jaargang met 4-1 van Heracles en maakt zich op voor het eerste bezoek aan Almelo sinds het seizoen 2021/22. De Almeloërs degradeerden destijds uit de Eredivisie, maar hielden Ajax in oktober 2021 in eigen huis op een 0-0 gelijkspel. In februari 2022 volgde een 3-0 thuiszege voor de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag. De confrontatie van aankomende zaterdag begint om 21.00 uur.