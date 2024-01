Ajax-fans worden enthousiast van opvallende verschijning op trainingsbeelden

Sivert Mannsverk heeft zijn rentree op het trainingsveld van Ajax gemaakt. De Noorse middenvelder, die afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam werd gehaald, ontbrak lange tijd wegens een blessure, maar is zaterdagmiddag teruggekeerd op het veld.

Mannsverk kwam dit seizoen nog maar één keer in actie namens Ajax. In de met 3-1 verloren wedstrijd tegen FC Twente mocht de middenvelder vanaf de aftrap beginnen, maar viel compleet door de mand. Sinds dat duel is Mannsverk afwezig bij de Amsterdammers. Lange tijd was het onduidelijk wanneer hij terug zou keren.

Op basis van de beelden die Ajax zaterdagmiddag deelde op de mediakanalen lijkt het erop dat Mannsverk hard bezig is met zijn rentree op het veld. Morgen (zondag) neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen RKC Waalwijk. De verwachting is dat deze ontmoeting nog te vroeg komt voor de 21-jarige middenvelder. Ajax-fans zijn blij met de terugkeer van Mannsverk en reageren positief op X.