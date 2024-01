Ajax haalt huurling per direct terug, vertrouwen in komst Henderson neemt toe

Ajax haalt per direct terug naar Amsterdam, zo weet Voetbal International. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met Excelsior om de middenvelder per direct terug te halen naar Ajax, waar hij mag strijden om een plekje op het middenveld. Daarnaast neemt het vertrouwen bij Ajax voor het halen van toe.

Dat Fitz-Jim door Ajax wordt teruggehaald heeft te maken met het feit dat Ajax de beschikking heeft over weinig middenvelders. Sivert Mannsverk, Silvano Vos en Branco van den Boomen kampen met blessures en zijn allemaal al langere tijd niet inzetbaar. Daarom kiest Ajax er voor om Fitz-Jim, die werd verhuurd om hem speelminuten in de Eredivisie te laten op doen, terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. In eerste instantie wilde Excelsior niet makkelijk meewerken omdat de deadline voor het verstrijken van de termijn om Fitz-Jim terug te halen verlopen was, maar uiteindelijk hebben de Kralingers toch groen licht gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Met het terughalen van Fitz-Jim is het probleem voor Ajax nog niet opgelost, want de nummer vijf van de Eredivisie zet vol in op de komst van Jordan Henderson. De Engels international moest overkomen vanuit Saudi-Arabië, maar het is mede wegens het financiën geen eenvoudige klus. VI-journalist Tim van Duijn schrijft dat binnen Ajax de hoop om Henderson naar Amsterdam te halen toeneemt, maar dat het nog alle kanten op kan gaan.

