Ajax houdt ogen geopend voor 'buitenkansje', naam van El Ghazi valt inderdaad in Amsterdam

heeft zichzelf inderdaad aangeboden bij Ajax. Bart Sanders van de Pantelic Podcast wist te melden dat de aanvaller zichzelf beschikbaar heeft gesteld voor zijn oude werkgever en nu schrijft ook Voetbal International dat diens naam valt in Amsterdam. Of de huidige nummer vijf van de Eredivisie in El Ghazi een serieuze optie ziet om de voorhoede te versterken, wordt echter niet duidelijk.

“El Ghazi heeft zich bij Ajax gemeld om daar een paar maanden te gaan spelen”, vertelt Sanders in de Pantelic Podcast. Dat wordt woensdagmiddag bevestigd door VI. “Op inkomend vlak verwacht Ajax niets meer, maar de club houdt wel de ogen open voor een mogelijke buitenkans, in hoeverre dat financieel mogelijk is. Eén van de namen die momenteel valt bij Ajax, is die van El Ghazi. De 28-jarige rechtsbuiten, die ook op de andere posities voorin uit de voeten kan, zit zonder club sinds zijn vertrek bij FSV Mainz begin november en heeft zichzelf aangeboden bij Ajax”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Het is geen geheim dat Ajax op zoek is naar versterking voor de flanken. Vooral op de rechtsbuitenpositie kunnen de Amsterdammers nieuwe impulsen goed gebruiken. John van ’t Schip doet op die positie een beroep op Steven Berghuis, maar de spoeling achter de linkspoot is erg dun. El Ghazi zou Ajax en Van ’t Schip tijdelijk uit de brand kunnen helpen, maar het is de vraag hoe fit de aanvaller is. De oud-speler van Ajax keerde na dienstverbanden bij onder meer OSC Lille en Aston Villa in de zomer van 2022 bij PSV terug op de Nederlandse velden. In Eindhoven slaagde hij er niet in om een basisplaats te veroveren en na de komst van Peter Bosz werd zijn perspectief er al helemaal niet beter op.

El Ghazi streek in september vorig jaar neer bij FSV Mainz 05, maar dat huwelijk hield nog geen twee maanden stand. Hij speelde slechts drie wedstrijden voor de Bundesligaclub, waarin hij niet wist te scoren maar wel een assist leverde. El Ghazi was tussen 2014 en 2017 al actief in Amsterdam. Hij speelde in die periode honderd wedstrijden voor Ajax, goed voor 23 doelpunten en 16 assists.