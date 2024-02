Pantelic Podcast: 'Oud-Ajacied stelt zich per direct beschikbaar voor terugkeer naar Ajax'

heeft zichzelf aangeboden bij Ajax, zo weet Bart Sanders van de doorgaans goed ingevoerde Pantelic Podcast te melden. De buitenspeler zit door zijn plotselinge vertrek bij het Duitse FSV Mainz zonder club, maar zou de voorhoede van Ajax zelf graag willen gaan versterken.

"El Ghazi heeft zich bij Ajax gemeld om daar een paar maanden te gaan spelen", begint Sanders in de Pantelic Podcast. De Ajax-supporter zelf vindt het geen gekke gedachte, aangezien Ajax op de reservebank momenteel vooral over veel jonge wisselspelers beschikt: "Als je nu Jaydon Banel moet inbrengen als rechtsbuiten, kan je beter El Ghazi brengen. Je wordt er alleen maar sterker", denkt Sanders, die zich net als de andere tafelgasten in de podcast wel hardop afvraagt hoe het met de fitheid van de oud-PSV'er is gesteld.

"Ik denk niet dat hij topfit is. Hij is sinds november ontslagen bij Mainz en loopt sindsdien alleen te trainen. De vraag is hoe snel hij inzetbaar is, dan is het misschien de moeite waard voor vier maanden. Ik weet niet hoe Ajax hier in staat", benadrukt Sanders: "Maar er zou nog wat kunnen gebeuren. Het is wel zo dat Ajax momenteel niet de middelen heeft om iets beters te halen, dus het moet hier van gaan komen, van dit soort spelers", weet de supporter van de Amsterdammers.