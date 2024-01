Ajax kan peperdure aankoop van Sven Mislintat mogelijk van de hand doen: 'Er is wel wat beweging'

Freek Jansen verwacht dat er in de winterse transferperiode na nog meer spelers zouden kunnen vertrekken bij Ajax. De hoofdredacteur van Voetbal International geeft in de Pak Schaal Podcast van hetzelfde medium aan dat er wat beweging lijkt te zijn, onder meer rondom Carlos Forbs.

Mikautadze vertrok eerder deze maand op huurbasis naar zijn vorige werkgever FC Metz, maar daar hoeft het niet bij te blijven voor Ajax. Mogelijk vertrekken er nog meer spelers, die in de tweede seizoenshelft weinig perspectief hebben op speelminuten binnen de formatie van John van 't Schip: "Ik denk dat er nog wel wat spelers vertrekken. Er is wel wat beweging", weet Jansen te melden in de populaire Ajax-podcast: "Rondom Forbs en een andere speler is er wat beweging", heeft de journalist vernomen.

Forbs kwam afgelopen zomer over van Manchester City voor een transfersom die op kan lopen tot maar liefst negentien miljoen euro. Het zou een volgende blamage zijn van de inmiddels vertrokken Sven Mislintat als één van zijn peperdure aankopen na zes maanden de Johan Cruijff ArenA verlaat. Jansen benadrukt wel dat het ook aan de spelers zelf ligt of ze willen vertrekken bij de club of juist voor een kans willen gaan: "Dat is ook afhankelijk van de jongens zelf. Tegelijkertijd is deze selectie ook niet zo breed", stipt de journalist een punt aan waarom Ajax mogelijk niet zou meewerken aan een vertrek.