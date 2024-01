Ajax krijgt open sollicitatie van trainer: 'Als Ajax aanklopt, dan ga ik daar zeker naar luisteren'

Ole Tobiasen hoopt snel weer aan de slag te gaan in de voetballerij en staat er voor open een functie bij Ajax te gaan invullen, zo geeft de Deense coach aan in gesprek met Ajax Showtime. Tobiasen zit sinds de zomer zonder club en de oud-voetballer van de Amsterdammers wil snel weer een nieuwe uitdaging vinden als trainer.

Tot de zomer stond Tobiasen onder contract bij SC Heerenveen, waar hij ook nog een periode interim-trainer is geweest. Uiteindelijk werd na afloop van het vorige seizoen zijn contract bij de Friezen niet verlengd, waardoor de Deen zonder club kwam te zitten. Kansen heeft de oud-Ajacied inmiddels al wel gehad om aan de slag te gaan, want er was sinds de zomer interesse uit onder meer Noorwegen en Libanon. Tobiasen is niet op de interesse ingegaan, zo geeft hij aan in gesprek met Ajax Showtime.

De 48-jarige oefenmeester hoopt in Nederland een mooie club te vinden: "Het zou het mooiste zijn als er een Eredivisieclub komt. Komt er iets leuks uit de Keuken Kampioen Divisie, het buitenland, of misschien een functie als jeugdtrainer, dan ga ik er wel naar kijken", aldus Tobiasen, die ook open staat voor allerlei verschillende functies bij zijn voormalig werkgever Ajax: "Als Ajax voor een bepaalde functie aanklopt, dan ga ik daar zeker naar luisteren," Ook een jeugdelftal behoort voor de Deen tot de opties: "Het hangt er vanaf welke leeftijdsgroep het is. Ik zou er wel over na gaan denken", zegt hij.

Tobiasen kwam de afgelopen seizoenen uit voor sc Heerenveen en Almere City. Bij laatstgenoemde club was hij niet alleen assistent-trainer, maar ook hoofdtrainer. De Alkmeerders besloten de coach in 2021 echter te ontslaan, ondanks dat Tobiasen er in de Keuken Kampioen Divisie prima voor stond met de Flevolanders: " Waarom ik daar werd ontslagen? Ik heb nog steeds geen idee", zegt de coach daar zelf over.