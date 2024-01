Ajax krijgt update over spectaculaire transfergeruchten Gerónimo Rulli

gaat Ajax in ieder geval niet verruilen voor Estudiantes de La Planta, zo meldt Gastón Edul van het TyC Sports. Datzelfde medium berichtte vorige week over een mogelijke terugkeer van de sluitpost naar de Argentijnse club, maar dat is voorlopig niet meer aan de orde.

Edul schrijft dat een transfer naar Estudiantes ‘niet meer gaat gebeuren’. Dit betekent niet dat Rulli definitief bij Ajax blijft na de winterstop, want er zouden verschillende clubs in Europa geïnteresseerd zijn in de doelman.

Het Argentijnse medium maakte vorige week melding dat Rulli in gesprek was met zijn oude club over een sensationele terugkeer. Estudiantes wilde de 31-jarige keeper voor één seizoen huren van de Amsterdammers. TyC Sports weet niet welke andere opties er op dit moment liggen voor Rulli.

Rulli speelt pas een jaar in dienst van Ajax, maar de doelman mag nu alweer vertrekken uit Amsterdam. Na een blessure is de sluitpost zijn basisplaats definitief verloren aan Diant Ramaj, die een sterke indruk maakte in de wedstrijden die hij speelde. Rulli trok in totaal 26 keer het keeperstenue van Ajax aan.