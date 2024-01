'Rulli wil vertrekken bij Ajax: sensationele terugkeer behoort tot de mogelijkheden'

Ajax nam deze maand al afscheid van Georges Mikautadze en de kans is aanwezig dat ook binnenkort de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. De Argentijn maakte onlangs zijn vertrekwens bekend bij de Amsterdamse clubleiding en kan voor het verstrijken van de transferwindow terugkeren naar Estudiantes. Dat meldt het TyC Sports woensdagmiddag althans.

Ajax telde een jaar geleden acht miljoen euro neer voor de komst van Rulli. Hoewel de Argentijn niet kon voorkomen dat de Amsterdammers vroegtijdig afhaakten in de titelstrijd, naast de tweede plaats grijpen én de bekerfinale verloren van PSV, kon hij terugkijken op een prima eerste halfjaar in Nederland. Rulli hield zijn ploeg in een aantal wedstrijden op de been en dat bleef niet onopgemerkt. Bayern München had afgelopen zomer interesse om de Ajacied als tweede doelman naar Zuid-Duitsland te halen, maar een blessure gooide roet in het eten.

De Zuid-Amerikaanse goalie raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo zwaar geblesseerd aan zijn schouder en moest daardoor een aantal maanden toekijken. In de tussentijd kreeg zowel Jay Gorter als Diant Ramaj bij Ajax een kans onder de lat. Vooral Ramaj heeft een goede indruk weten te maken en lijkt zich voorlopig geen zorgen te hoeven maken. Rulli neemt geen genoegen met een rol op het tweede plan en heeft bij de clubleiding aangegeven het liefst deze maand nog van club te wisselen. Ajax is bij een goede aanbieding niet van plan om voor een vertrek van de doelman te gaan liggen.

Een terugkeer naar Argentinië hoort naar verluidt dus tot de mogelijkheden. Na de komst van Enzo Pérez ‘droomt’ Estudiantes volgens TyC Sports van een hereniging met Rulli. De huidige doelman van Ajax speelde tussen 2011 en 2014 al 53 wedstrijden voor die club. Hij verruilde Estudiantes in de zomer van 2014 voor het Uruguayaanse Maldonado. Via Real Sociedad, Manchester City, Montpellier en Villarreal kwam hij vorig jaar bij Ajax terecht. In Amsterdam heeft hij nog een contract tot medio 2026.