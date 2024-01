Turkse media: Ajax moet vrezen dat vaste basisspeler Van Bronckhorst gaat volgen naar Besiktas

staat nog steeds op het verlanglijstje van het Turkse Besiktas, zo melden verschillende Turkse media vrijdagochtend althans. In de vorige transferperiode was er al interesse vanuit Turkije voor de ervaren aanvaller en dat is nog steeds zo. Een hereniging met Giovanni van Bronckhorst lonkt, mocht de interesse concreet worden.

De interesse van Besiktas lijkt vooralsnog niet concreet, maar de Turken hebben wel hoop dat Berghuis te porren is voor een overstap naar Istanbul. Mogelijk kan Van Bronckhorst daar nog een belangrijke rol in spelen, want de trainer werkte in het verleden met de Oranje-international samen bij Feyenoord. Daar werd het tweetal samen landskampioen, waarna Berghuis uiteindelijk naar Ajax vertrok. De aanwezigheid van Van Bronckhorst zou de Ajacied mogelijk kunnen overtuigen van een overstap naar Turkije.

Deze week kwam Besiktas in het nieuws omdat Van Bronckhorst hard op weg is om bij de Turkse topclub aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Alleen NAC Breda is nog een obstakel voor de oud-trainer van Feyenoord, aangezien de Brabanders een transfer van Jean-Paul van Gastel naar Besiktas blokkeren. Van Bronckhorst wil zijn vaste assistent graag meenemen naar Turkije en wacht op zijn jawoord, maar vooral op een akkoord tussen NAC en Besiktas.