Anton Gaaei komt uit het niets met opvallend statement op Instagram

heeft vrijdagavond van zich afgebeten in een statement op Instagram. De rechtsback van Ajax kende een zwaar eerste half jaar in dienst bij de Amsterdammers en is zich daarvan bewust. Op social media laat de Deen weten dat hij nog niet genoeg heeft laten zien.

Gaaei meldt dat ‘de moeilijke tijden hem alleen maar sterker maken’. “Hard werken, geloof houden en positief blijven zijn de sleutel tot succes. Ik ga er alles aan doen om elke dag te laten zien wat ik kan en ik ben klaar voor alles wat nog moet komen”, schrijft de rechtsback nog meer. De Ajax-supporters die onder het bericht reageren zijn te spreken over de mentaliteit van de pas 21-jarige verdediger

Gaaei werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald en viel vooral in negatieve zin op. De rechtsback kon zich totaal niet onderscheiden en ging (met name in verloren Klassieker tegen Feyenoord) opzichtig in de fout.