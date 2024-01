Ajax-supporters krijgen vrijdagochtend hoopvol bericht uit Liverpool

Pepijn Lijnders, de assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool, denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De middenvelder tekende donderdag voor 2,5 jaar en Lijnders verwacht dat de Brits international het nodige aan het spel van Ajax kan toevoegen, net zoals hij dat bij Liverpool heeft gedaan.

In gesprek met ESPN gaat de assistent, die ooit nog kort hoofdtrainer was van NEC, in op de kwaliteiten van Henderson. De twee werkten lang en succesvol samen bij Liverpool: "Jordan is zo lang aanvoerder geweest van één van de meest succesvolle elftallen van Liverpool. Wij zien hem als hét gezicht van onze manier van spelen", zegt Lijnders over de middenvelder, die volgens hem een belangrijke rol had met zijn leiderschapskwaliteiten:

Hoewel Henderson bij Ajax als verdedigende middenvelder lijkt te zijn gehaald, kan de Engelsman ook als traditionele nummer acht uit de voeten. Lijnders heeft een goed gevoel bij de transfer en is er van overtuigd dat Henderson een absolute versterking kan zijn voor Ajax op de nummer zes positie; "Het is een goede zet van Ajax en van Henderson. Hij (Henderson, red.) heeft nog zo veel in zijn mars in de laatste jaren van zijn carrière. Ik vind het van lef getuigen dat hij deze beslissing maakt. Het is goed dat hij bij zo'n mooie club als Ajax één van de ervaren spelers wordt."