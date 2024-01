Van ’t Schip: ‘Als het er echt op aankomt, wil hij eigenlijk geen aanvoerder zijn’

Ajax-trainer John van ’t Schip bevestigt in een interview met Voetbal International dat de eerste aanvoerder blijft. is op papier de tweede, maar hij draagt het liefst de band helemaal niet om zijn arm. Dat is opvallend, omdat Berghuis voor de winterstop wel degelijk een aantal keer de band heeft gedragen.

Er was in de aanloop naar de competitiestart veel te doen om het aanvoerderschap bij Ajax. De Amsterdammers namen afgelopen zomer afscheid van Dusan Tadic, die jarenlang de band om zijn arm droeg. Ook Jurriën Timber en Edson Álvarez waren voor de eerste competitiewedstrijd al een tijdje weg. Daar kwam op de slotdag van de zomerse transferwindow ook nog het vertrek van Davy Klaassen naar Internazionale bovenop. Toen had toenmalig trainer Maurice Steijn zijn keuze overigens al gemaakt: Bergwijn mocht zich de nieuwe aanvoerder van Ajax noemen.

Dat besluit wekte veel verbazing. Ajax-fans zelf dachten eerder aan Branco van den Boomen of Berghuis. Laatstgenoemde werd door Steijn aangewezen als tweede aanvoerder. Dat is hij onder Van ’t Schip nog steeds, al draagt hij de aanvoerdersband het liefst dus helemaal niet. “Bergwijn blijft gewoon eerste aanvoerder. Berghuis is de tweede, op papier. Dat kan ook Jorrel Hato zijn”, vertelt Van ’t Schip. “Als het er echt op aankomt, wil Berghuis eigenlijk geen aanvoerder zijn, maar hij vult dat op zijn manier in. Daar heeft hij de band niet voor nodig. Daar heb ik helemaal geen problemen mee, omdat elke speler zich goed moet voelen.”

Toch is Berghuis, bij afwezigheid van Bergwijn, bij de opkomst de eerste Ajacied die het veld betreedt. Dat was bijvoorbeeld het geval in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, thuis tegen PEC Zwolle. Tijdens het trainingskamp in Spanje praten Van ’t Schip en Berghuis veel met elkaar. “Geen bijzondere dingen hoor. Ik praat met hem over hoe hij met een mindere periode omgaat”, zegt Van ’t Schip. “Daar probeer je bij te helpen. Hetzelfde geldt voor andere jongens. Het is logisch dat hij teleurgesteld is over hoe dingen bij Ajax zijn gegaan. Aan de andere kant: het is zoals het is en dan moet je juist opstaan en de kar trekken.”

Berghuis wordt door Turkse media in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Giovanni van Bronckhorst wordt mogelijk op korte termijn aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Besiktas en hij zou Berghuis graag willen meenemen. De Ajacied heeft zich voor de camera van ESPN daarover uitgelaten