'Ajax houdt rekening met vertrek Bergwijn en heeft mogelijke opvolger in het vizier'

Ajax is volgens Turkse media nog altijd geïnteresseerd in de diensten van Galatasaray-aanvaller . De 25-jarige buitenspeler zou in beeld zijn als mogelijke vervanger van aanvoerder , die de afgelopen tijd in verband is gebracht met een overstap naar West Ham United.

Aktürkoglu is bezig aan een prima seizoen in het shirt van Cim Bom, waarvoor hij in alle competities 31 keer in actie kwam en zowel acht doelpunten als acht assists verzorgde. De 26-voudig Turks international (vijf doelpunten) wordt al langere tijd in verband gebracht met de Amsterdammers, maar het mogelijke vertrek van Bergwijn zou de interesse van Ajax nu opnieuw hebben aangewakkerd.

Het Turkse Sabah schrijft dat Aktürtoglu zijn lot in handen van zijn huidige werkgever heeft gelegd. De 1.73 meter lange buitenspeler heeft bij Galatasaray nog een contract tot medio 2026, dus alleen als de club wil meewerken aan een vertrek zou een overstap naar Amsterdam aan de orde zijn. Wel zou het de 'droom' van de speler zijn om in de toekomst bij een Europese club buiten Turkije aan de slag te gaan.

Bergwijn komt sinds de zomer van 2022 uit voor Ajax, dat ruim 31 miljoen euro aan Tottenham Hotspur overmaakte om de Oranje-international in te lijven. In zijn eerste seizoen kwam hij in alle competities tot 45 wedstrijden namens de Amsterdammers, waarin hij zestien keer scoorde. Dit seizoen staat de teller na 20 wedstrijden op acht goals. Zondagmiddag wordt Bergwijn aan de aftrap verwacht als Ajax de tweede seizoenshelft aanvangt met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Deventer begint om 14.30 uur.