Verwachte opstelling Ajax: Van 't Schip heeft teruggekeerde middenvelder nog niet nodig

Ajax hervat de competitie zondagmiddag met een bezoek aan Go Ahead Eagles. De huidige nummer vijf van de Eredivisie kan in Deventer weer beschikken over (20), die in de winterstop eerder werd teruggehaald nadat hij de eerste seizoenshelft op huurbasis uitkwam voor Excelsior. Trainer John van 't Schip lijkt de middenvelder in Deventer echter niet vanaf de aftrap nodig te hebben.

Het Algemeen Dagblad schrijft zaterdag dat Van 't Schip op het middenveld lijkt te gaan kiezen voor het beproefde drietal Benjamin Tahirovic - Kenneth Taylor - Kristian Hlynsson. Achter hen zou Diant Ramaj zijn plaats onder de lat gewoon behouden en vormen Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa de achterhoede. Voorin moet het gevaar komen van spits Brian Brobbey, die vanaf de flanken ondersteund zal worden door Steven Berghuis en aanvoerder Steven Bergwijn.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen boekte Ajax twee teleurstellende resultaten tegen de Eagles, die deze jaargang met twee punten minder dan de Amsterdammers (25 om 23) op de zevende plaats bivakkeren bij het ingaan van de wedstrijd van zondag. In oktober zette Davy Klaassen de ploeg van toenmalig trainer Alfred Schreuder in de eigen Johan Cruijff ArenA nog wel op een 1-0 voorsprong, maar kwamen de bezoekers via Willum Thor Willumsson in de twede helft terug tot een 1-1 eindstand. In april, toen John Heitinga inmiddels op interim-basis voor de groep stond, werd het in Deventer 0-0.

De wedstrijd in Deventer begint om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel, Jeroen Manschot doet op zijn beurt dienst als VAR.

Verwachte opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, Kuipers; Rommens, Linthorst, Adekanye; Willumsson, Edvardsen, Sow

Verwachte opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Brobbey