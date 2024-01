Ajax pakt door en heeft vier dagen na eerste bericht beet

Ajax kan in het restant van het seizoen definitief een beroep doen op . De middenvelder verruilde de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie in de zomer nog op huurbasis voor Excelsior, maar is een paar maanden later per direct weer inzetbaar voor zijn officiële werkgever.

Ajax-fans keken zondagavond verrast naar hun beeldscherm toen Voetbal International melding maakte van de Amsterdamse wens om Fitz-Jim voortijdig terug te halen van zijn uitleenbeurt aan Excelsior. De middenvelder vertrok afgelopen zomer juist op huurbasis naar de club uit Rotterdam om ervaring op te doen in de Eredivisie. Bij Ajax was er immers geen plek voor hem. Een paar maanden later is de situatie drastisch veranderd. Door de blessures van Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos zag Ajax zich genoodzaakt om bij Excelsior aan te klappen voor een voortijdige terugkeer van Fitz-Jim.

De Rotterdammers zaten er in eerste instantie niet op te wachten om de middenvelder een paar maanden na zijn komst alweer te laten gaan. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf schreef afgelopen maandag echter al dat Fitz-Jim een rentree in Amsterdam zelf wel zag zitten en dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie deze week nog duidelijkheid wilde hebben van Excelsior. Een paar dagen na dat bericht is Fitz-Jim dus weer Ajax-speler. De hoofdstedelingen melden donderdag dat hij per direct terugkeert naar Ajax. Fitz-Jim speelde uiteindelijk twaalf wedstrijden voor Excelsior, waarvan slechts vijf als basisspeler.

De 20-jarige Amsterdam debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht van Ajax. Een doorbraak laat echter nog op zich wachten. Fitz-Jim kwam tot op heden vier keer in actie voor Ajax 1. Voor Jong Ajax speelde hij al 88 wedstrijden. Daarin was hij viermaal trefzeker en verzorgde hij elf assists.