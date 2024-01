Verweij ziet groot verschil tussen Steijn en Van 't Schip: 'Waarom valt het bij de ene coach áltijd verkeerd?'

Mike Verweij was zondagmiddag weliswaar niet aanwezig in Deventer voor de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Ajax, maar de clubwatcher van de Amsterdammers voor De Telegraaf zag de ploeg van trainer John van ’t Schip ook op televisie door het oog van de naald kruipen. Volgens Verweij had de ontmoeting in De Adelaarshorst verdacht veel weg van het treffen tussen FC Utrecht en Ajax voor de winterstop. Met het verschil dat toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn níét en Van ’t Schip wél het geluk aan zijn zijde heeft.

Hoewel Ajax-supporters liever niet herinnerd willen worden aan het treffen in De Galgenwaard, zal het bij velen ongetwijfeld nog op het netvlies staan. De Amsterdammers knokten zich in Utrecht terug van een 2-0 achterstand naar een 2-3 voorsprong, maar trokken desondanks aan het kortste eind. De wedstrijd tegen FC Utrecht bleek de laatste van Steijn als hoofdtrainer van Ajax. De club nam een dag later afscheid van de Hagenaar. Verweij kreeg zondagmiddag tijdens het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax flashbacks naar die middag in de Domstad.

Artikel gaat verder onder video

“Dit Ajax is gewoon geen stap verder dan het Ajax onder Steijn en Van ’t Schip in november en december”, zegt zijn collega Valentijn Driessen eerst nog in de podcast Kick-off. “Toch is het wel een heel raar fenomeen. De wedstrijd bij Utrecht deed ik ook niet, die heb ik ook op televisie gezien. Maar ik vond dat de wedstrijd bij Go Ahead Eagles echt gigantisch veel overeenkomsten had met de wedstrijd bij FC Utrecht”, neemt Verweij het woord. “Kennelijk is het dan toch zo dat Steijn in een fase zat dat het dan net verkeerd valt en dat Van ’t Schip het geluk heeft dat het net wel goed valt, want volgens mij was het echt gewoon toeval dat ze deze over de streep trokken.”

Ajax wist op bezoek bij Go Ahead Eagles inderdaad wél aan het langste eind te trekken, maar daarmee is ook alles gezegd. Doelman Diant Ramaj verrichtte liefst tien reddingen, wat laat zien hoeveel mogelijkheden de thuisploeg kreeg. “Ajax maakt drie goede goals, dat wel. Soms is het ook gewoon onverklaarbaar. Waarom valt het bij de ene coach áltijd verkeerd?”, vraagt Verweij zich hardop af. “Van Gaal heeft zichzelf ooit een gouden pik toebedeeld en Van ’t Schip lijkt ook wat meer het geluk aan zijn zijde te hebben dan Steijn. Ik denk dat je geluk ook grotendeels wel kunt afdwingen”, voegt de verslaggever er nog wel aan toe.

Verweij denkt ook dat Van ’t Schip een aantal dingen, waaronder de omgang met de spelersgroep, een stuk beter aanpakt dan zijn voorganger. “Maar hij heeft ook het voordeel dat in de organisatie alle mensen op hun plek zitten. Die had Steijn niet. Steijn had geen Van Gaal, hij had geen Blind, Van Wijd, Marijn Beuker had hij niet, Kelvin de Lang. Steijn stond er echt helemaal alleen voor, alleen Van ’t Schip pakt dingen ook anders en beter aan denk ik. Maar het verschil tussen de wedstrijden tegen FC Utrecht en Go Ahead Eagles… Je had zomaar het gevoel dat het ook 4-3 voor Eagles had kunnen worden”, besluit Verweij.