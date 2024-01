Ajax wil stunten met komst van voormalig Liverpool-captain Jordan Henderson

Ajax toont volgens transferspecialist Fabrizio Romano concrete interesse om (33) deze winter aan de selectie toe te voegen. De Engelsman was de afgelopen jaren aanvoerder van Liverpool, maar toog afgelopen zomer naar het Saudische Al Ettifaq. Daar zou hij echter alweer willen vertrekken.

Het is een publiek geheim dat Ajax deze winter het liefst een ervaren 'nummer zes' aan de selectie van trainer John van 't Schip zou willen toevoegen. Dat de club in de zoektocht naar een dergelijke speler bij Henderson is uitgekomen is echter behoorlijk verrassend te noemen. De middenvelder koos afgelopen zomer immers voor een bijzonder lucratief avontuur in Saudi-Arabië, waar Al-Ettifaq veertien miljoen euro voor hem neer wilde tellen en hij naar verluidt 800 duizend euro per week (!) opstrijkt.

Eerder deze week werd echter al door diverse media gemeld dat Henderson spijt van zijn overstap naar de Saudi Pro League zou hebben. Zo zou hij moeite hebben te aarden in het land met een voor hem vreemde cultuur. Bovendien kreeg hij veel kritiek in eigen land omdat hij in Saudi-Arabië aan de slag ging, dat niet bekendstaat om zijn lhbti-vriendelijke wetten. Henderson toonde zich eerder een voorvechter van inclusiviteit in het voetbal en werd aangewreven dat zijn transfer daar moeilijk mee te rijmen viel.

Henderson, 81-voudig Engels international, zou hebben geconcludeerd 'zo snel mogelijk' te willen terugkeren naar de Premier League, waarbij hij zelfs bereid zou zijn om zijn torenhoge honorarium op te geven. Voetbal International bevestigt kort na het eerste bericht van Romano dat Ajax 'ver wil gaan' om de Engelsman deze winter naar Amsterdam te halen. "Wat in het voordeel van Ajax spreekt, is dat Henderson aankomende zomer met Engeland naar het EK wil en de kans op een plek in de selectie van bondscoach Gareth Southgate groter acht als speler van Ajax dan als speler van een club uit het rechterrijtje van de Premier League", schrijft het weekblad. De club zou dan ook 'alles op alles zetten' om de speler tot een overstap te verleiden en hoopt dat de rvc 'alle seinen op groen zet' om de komst van Henderson mogelijk te maken.