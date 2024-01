Arne Slot over 'te bijdehante opmerking': 'Zo krijg ik daar nu straf voor'

Arne Slot liep donderdag een opvallende blessure op tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Marbella. De oefenmeester scheurde zijn kuitspier tijdens een potje voetvolley, en moet voorlopig aantreden met een brace om zijn voet. Een koekje van eigen deeg, zo oordeelt de Feyenoord-trainer tegenover ESPN.

“Misschien had ik iets te veel praatjes en verdiende ik straf. Ik blijf nog steeds denken dat ik fit ben, hoewel dat waarschijnlijk niet het geval is”, begint de 45-jarige Slot. “We hadden met Etiënne Reijnen en Leigh Egger gewonnen van Quinten Timber en twee andere jongens. Bij de lunch zei ik nieuwsgierig te zijn wie er van ons zou winnen bij punt twee.”

Zodoende durfde Slot opnieuw een potje voetvolley te spelen. “Echter, al bij het tweede punt was het voorbij en scheurde mijn kuitspier. Zo krijg je straf voor een te bijdehante opmerking”, grapt hij. “Gelukkig heb ik zeer competente assistenten die al veel veldwerk verrichten. Bovendien is de groep niet nieuw voor elkaar. Ze zijn vertrouwd met de oefeningen”, gaat hij verder.

Winterse transferperiode

Feyenoord bereidt zich in Marbella voor op de tweede seizoenshelft. De kans lijkt niet groot dat er veel versterkingen naar Rotterdam gaan komen in de winterse transferperiode. Slot is opzoek naar een speler die zijn ploeg vanaf dag één kan versterken. “Dat brengt een bepaald salarisniveau met zich mee. En dat is nog steeds niet binnen het bereik van Feyenoord. Dus zijn we afhankelijk van een speler die bereid is aanzienlijk in te leveren om wellicht deel te nemen aan het EK. Dat is een beetje als het zoeken naar een speld in een hooiberg.”