Bergwijn heeft met één teamgenoot een speciale klik: 'Hij snapt mij en ik hem'

heeft in gesprek met Ajax TV aangegeven dat hij een speciale klik heeft met Brian Brobbey. De twee staan vaak samen in de aanval bij de Amsterdammers. Waar Bergwijn doorgaans vanaf links opereert, staat Brobbey in de punt van de aanval.

Op het veld weten Bergwijn en Brobbey elkaar goed te vinden. "Hij snapt mij gewoon en ik snap hem. Ik weet wat hij wil. Dat zit dus wel goed", zegt Bergwijn, die ook een goede band heeft met John van 't Schip. "We hebben veel contact. Als er iets is, dan komt hij naar mij toe of ik kan naar hem toekomen. Dat geldt voor iedereen. Als er iets niet goed gaat, dan pakt hij iedereen aan. Het maakt niet uit wie het is. Dat is wat we denk ik nodig hebben."

Waar Ajax de dramatisch verlopen eerste seizoenshelft afsloot met een uiterst pijnlijke uitschakeling in de KNVB Beker, ziet Bergwijn aanknopingspunten. "Voor de uitschakeling tegen Hercules en het gelijkspel tegen PEC Zwolle hadden we een paar goede wedstrijden gespeeld. Uit bij Marseille lieten we bij vlagen goed voetbal zien. Dat zijn toch wel wedstrijden waaraan je kunt zien dat er toch wel groei in zit."

"Het is heel belangrijk dat we nog in Europa zitten met zoveel jonge jongens. Voor deze groep is dat heel goed. Ik hoop op positiviteit en goed voetbal. We moeten Ajax weer op de kaart zetten en zo hoog mogelijk eindigen. Ik proef de honger, maar dat is ook wat we uit moeten stralen. We moeten niet tevreden zijn met de huidige opmars, maar verder omhoogkijken."