Chris Woerts wijst nieuwe trainer Ajax aan: 'Waarom niet?'

Chris Woerts is van mening dat er het nodige moet gaan veranderen bij Ajax om de boel op de rit te krijgen. De sportmarketeer constateert dat er te weinig voetbalinhoudelijke kennis zit in de top van de Amsterdammers, waardoor technisch directeur Sven Mislintat zijn eigen gang kon gaan. Bestuurlijk gezien moet het anders, maar er moet volgend seizoen ook een nieuwe trainer voor de groep staan. Woerts denkt dat Ajax het in de buurt moet gaan zoeken en geeft in gesprek met FCUpdate aan in Frank de Boer een prima hoofdtrainer voor de Amsterdammers te zien.

