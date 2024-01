Uitgelekte lingeriefoto leidt tot vertrek commercieel manager MVV: 'Wordt als ongepast ervaren'

MVV moet op zoek naar een nieuwe commercieel manager. Melina Luijendijk, die die functie nog geen halfjaar vervulde bij de Keuken Divisie-club, vertrekt om een opvallende reden: naar eigen zeggen is er ophef ontstaan over een uitgelekte privéfoto waarin Luijendijk te zien is in een 'pikant' te noemen outfit.

Op haar eigen LinkedIn-pagina kondigt Luijendijk haar 'afscheid met een glimlach en een traan' aan. De commercieel manager zei vijf maanden geleden 'volmondig' ja tegen de uitdaging om MVV 'naar een hoger niveau te tillen als het gaat om een financieel gezond en operationeel meer gestructureerde organisatie op het gebied van commercie, marketing & communicatie, horeca en supporterszaken', zo valt te lezen op de netwerksite voor professionals.

De foto, die door Luijendijk ook onder het bewuste bericht wordt geplaatst, gooit echter op vervelende wijze roet in het eten voor Luijendijk en de Limburgse club. Het kiekje werd in de woorden van de vertrekkende manager 'gemaakt 'op een themafeest in de privésfeer' en vervolgens 'met mijn goedkeuring' in de openbaarheid gebracht. Dat werd haar echter niet door iedereen in dank afgenomen. "Deze is gevonden en vervolgens verspreid. Een enkeling heeft aangegeven de foto als ongepast te ervaren, uit hoofde van de functie die ik voor MVV uitoefende. De foto offline halen werd niet als afdoende ervaren en heeft uiteindelijk geleid tot het einde van de samenwerking."

En dus komt er na nog geen halfjaar al een einde aan Luijendijks avontuur in de voetbalwereld. Die ervaring had ze niet willen missen: "Ik ben heel even onderdeel geweest van iets groter dan mijzelf en dat is een onvergetelijke ervaring", zo valt te lezen. MVV heeft inmiddels een vacature uitgeschreven om een nieuwe commercieel manager te vinden, maar wil het verhaal van Luijendijk tegenover De Telegraaf bevestigen noch ontkennen: "Dit is een kwestie tussen werknemer en werkgever, daar doen wij geen uitspraken over", wordt een woordvoerder van de club door de ochtendkrant geciteerd.