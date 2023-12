MVV Maastricht neemt één uitspraak van Maurice Steijn niet serieus en plaatst ludieke tweet

Het X-account van MVV Maastricht heeft zaterdagmiddag spottend gereageerd op het interview van Maurice Steijn in De Telegraaf. De oefenmeester blikte openlijk terug op zijn roerige periode in Amsterdam, en deed onder meer zijn verhaal over de gang van zaken in de zomerse transferperiode.

Steijn gaf aan dat hij een aantal suggesties voordroeg aan de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat. De Hagenees kwam met de namen van Noa Lang, Nicolas Tagliafico, Nick Olij, Isco, Stefan de Vrij, Jerdy Schouten, Vangelis Pavlidis en Hakim Ziyech. Geen enkele optie kwam uiteindelijk naar Amsterdam.

MVV speelde hierop in op X. Het Maastrichtse clubaccount post vaker ludieke berichten op het sociale platform. "Dat is toevallig: die stonden ook allemaal op ons lijstje", schreven de Limburgers. Een aantal Ajax-supporters vragen zich af of de namen die Steijn voordroeg überhaupt wel haalbaar waren voor de Amsterdammers.