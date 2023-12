Steijn openbaart merkwaardig argument waarom Mislintat geen interesse had in De Vrij

Als het aan Maurice Steijn had gelegen, dan had Ajax zich afgelopen zomer versterkt met . Voormalig directeur Sven Mislintat wilde de ervaren centrale verdediger echter om een specifieke reden niet naar de Johan Cruijff ArenA halen.

In gesprek met De Telegraaf verklapt Steijn de namen van enkele spelers die op zijn wensenlijstje stonden. "We droegen ex-Ajacieden aan, zoals Noa Lang, Nicolas Tagliafico, Justin Kluivert en Sergiño Dest. En we kwamen met Stefan de Vrij als Nederlandse international, die Jorrel Hato bij de hand kon nemen. Voor Jerdy Schouten zagen we eenzelfde rol bij Kenneth Taylor en Silvano Vos, zoals Lasse Schöne indertijd Frenkie de Jong wegwijs maakte en Daley Blind de leermeester was van Matthijs de Ligt."

Artikel gaat verder onder video

Steijn was ook geïnteresseerd in een samenwerking met Vangelis Pavlidis, Isco en Hakim Ziyech. "Zonder dat hij het hard uitsprak: Mislintat bleef weg bij voormalig Ajacieden en Nederlanders. Voor die spelers had hij altijd argumenten klaar om ze niet te halen. Zo kon De Vrij, laatst uitblinker bij Oranje, niet met ruimte in zijn rug spelen. Terwijl Pavlidis geen optie was omdat AZ altijd moeilijk deed tijdens transferonderhandelingen."

Dat zijn inspraak bij de samenstelling van de Ajax-selectie niet werd geduld, merkte Steijn toen hij de naam opperde als tweede keeper achter Gerónimo Rulli. "Een Nederlandse jongen met een goede leeftijd (28 jaar), 300 profduels en Oranje-potentie. Bij NAC en Sparta had ik geweldig met hem gewerkt, een motivator in de groep en hij was bereid op de bank te beginnen. De volledige staf was enthousiast. Maar Mislintat kwam met Diant Ramaj van Eintracht Frankfurt. Een talent, maar uit een andere competitie, zonder enige ervaring en even duur als Olij."