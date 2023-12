MVV-trainer Verberne onthult trieste reden achter emotioneel moment langs de zijlijn

Het was een opvallend moment, vrijdagavond na de wedstrijd tussen MVV en FC Groningen in de Keuken Kampioen Divisie. Na afloop van het duel, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde, werd de zichtbaar emotionele trainer van de Maastrichtenaren, Maurice Verberne, stevig omhelsd. Voor de camera's van ESPN vertelt hij waarom het hem even te kwaad werd.

"Ik heb vandaag te horen gekregen dat mijn moeder leukemie heeft", zegt de oefenmeester tegen de hoorbaar schrikkende verslaggever van de betaalzender ("Jezus..."). "Deze dag was een behoorlijke rollercoaster", vervolgt de 52-jarige trainer. "Mijn moeder woont in Spanje, er moest van alles geregeld worden. Dus dat was de emotie die ik even helemaal de vrije loop liet."

Artikel gaat verder onder video

Verberne is sinds de zomer van 2022 hoofdtrainer van MVV, de club die hij ook in zijn actieve loopbaan als speler anderhalf jaar diende. In zijn eerste volledige seizoen leidde hij de Limburgse club, die een jaar eerder nog als zestiende eindigde, naar een keurige vijfde plaats op de ranglijst. Deze jaargang zit een dergelijke klassering er voorlopig nog niet in. Na negentien speelronden staat MVV veertiende.