Dit zijn de data voor de topwedstrijden in de Eredivisie: heerlijke start van 2024

De jaarwisseling is achter de rug, de spelers hebben zich alweer gemeld bij hun club en dat betekent dat we ons langzaam maar zeker kunnen opmaken voor de hervatting van de Eredivisie. PSV heeft in de eerste seizoenshelft serieus afstand genomen in de titelstrijd, waardoor de ogen vooral gericht zullen zijn op de strijd om plek twee en drie. De onderlinge ontmoetingen tussen de clubs die voor die klasseringen in aanmerking komen lijken belangrijker dan ooit. Wanneer PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ en Ajax tegenover elkaar staan in de tweede seizoenshelft, leest u in dit artikel.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat PSV met tien punten voorsprong op Feyenoord de winterstop in zou gaan, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Niet omdat de formatie van coach Peter Bosz er niet toe in staat werd geacht, maar omdat velen rekenden op een felle strijd tussen PSV en Feyenoord. In de eerste seizoenshelft bleek niets minder waar. De Eindhovenaren wonnen alle zestien competitieduels, terwijl Feyenoord al vier keer punten liet liggen, waaronder in de kraker tegen PSV begin december (1-2).

Willen de Rotterdammers in de tweede seizoenshelft nog enige rol van betekenis spelen in de titelstrijd, dan mogen ze écht geen misstap meer begaan. De ploeg van trainer Arne Slot zal er in ieder geval meteen moeten staan, want na de ‘rustige’ start tegen N.E.C. (thuis) en Vitesse (uit) wachten in de Eredivisie ontmoetingen met FC Twente (thuis) én AZ (uit). Ook die clubs mogen dus al vroeg in 2024 aan de bak. Sterker nog, voor FC Twente en AZ is de eerste competitiewedstrijd na de winterstop de onderlinge kraker in Enschede. De Tukkers hebben momenteel één punt meer, wat betekent dat zij meteen goede zaken kunnen doen.

Voor Ajax betekent de onderlinge ontmoeting in de Grolsch Veste dat het wat dichterbij kan komen bij de ‘concurrenten’ om de derde plek. De achterstand op FC Twente is op dit moment fors (negen punten), maar het seizoen is nog lang. Bovendien krijgt Ajax FC Twente nog op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De eerste ‘topper’ voor John van ’t Schip en consorten is echter de thuiswedstrijd tegen PSV op 3 februari. De Eindhovenaren waren eind oktober nog met 5-2 te sterk voor Ajax. Door die nederlaag zakten de Amsterdammers af naar de laatste plaats, die ze een paar dagen later alweer verlieten.

Programma Eredivisie-toppers

Zaterdag 13 januari, 18.45 uur: FC Twente - AZ

Zondag 28 januari, 14.30 uur: Feyenoord - FC Twente

Zaterdag 3 februari, 20.00 uur: Ajax - PSV

Zondag 4 februari, 14.30 uur: AZ - Feyenoord

Zondag 25 februari, 16.45 uur: AZ - Ajax

Zondag 3 maart, 14.30 uur: PSV - Feyenoord

Zondag 17 maart, 20.00 uur: PSV - FC Twente

Zaterdag 6 april, 18.45 uur: PSV - AZ

Zondag 7 april, 14.30 uur: Feyenoord - Ajax

Zondag 14 april, 16.45 uur: Ajax - FC Twente

Zondag 5 mei, 16.45 uur: AZ - FC Twente

