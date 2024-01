De Eretribune spreekt schande van Bas Nijhuis: 'Dit vind ik echt erg'

RKC Waalwijk voelt zich flink benadeeld na het 1-1 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. De bezoekers kregen zaterdagavond in de slotfase een penalty die vele wenkbrauwen deed fronsen.

Alex Bos legde tien minuten voor tijd de bal op de stip in Rotterdams voordeel. Dat deed de scheidsrechter na ingrijpen van Bas Nijhuis, de VAR van dienst. Nijhuis was van mening dat Reuven Niemeijer een overtreding op Tobias Lauritsen had begaan. Hoewel er slechts sprake was van licht contact, ging Bos mee in het oordeel van Nijhuis.

"Het kan toch niet dat hij (Nijhuis, red.) hier een strafschop voor geeft? Dat moet een foutje zijn", spreekt Kees Kwakman bij De Eretribune zijn verbazing uit over het penaltymoment. "Weet je hoeveel penalty's je dan moet geven? Dit gebeurt als je duels hebt. De een is dan net even te laat. Dit is toch geen penalty? Kom op zeg."

Kees Luijckx is het eens met Kwakman. "Dit is never nooit een penalty. Het rare is dat Nijhuis een scheidsrechter is die nogal eens zijn eigen wedstrijd fluit. Dat kan ik soms waarderen, want dan krijg je een andere dynamiek. Dat nota bene hij hier een penalty voor wil geven, vind ik echt erg", aldus de oud-middenvelder. Jan Joost van Gangelen vindt Nijhuis niet de persoon voor een VAR-hokje. "Hij gaat zich op een gegeven moment vervelen. Zit hij daar een sudoku te doen, denkt hij: gadverdamme, dat is penalty."

Reactie Vaessen

RKC Waalwijk-keeper Etienne Vaessen voelt zich 'genaaid' door de arbitrage. "Zelfs de spelers van Sparta klaagden niet. Als hij echt wordt geraakt, protesteert iemand wel. Dat gebeurde zelfs niet. Het is gewoon weer schandalig. Was Bas Nijhuis de VAR? Dan is het helemaal schandalig."