Dick Advocaat gaat flink de mist in met opmerking over Jordan Henderson

Dick Advocaat ziet in een goede aanwinst voor Ajax. De nieuwe bondscoach van Curaçao wijst bij Veronica Offside onder meer op de prijzenkast van Henderson, al gaat hij wel flink de mist in.

“Liverpool is vier keer kampioen geworden geloof ik, en al die jaren bleef hij in het elftal”, zegt Advocaat over Henderson, die in werkelijkheid slechts één keer kampioen werd met Liverpool, in het seizoen 2019/20. Dat was de enige landstitel voor Liverpool sinds 1990. Wel pakte Henderson andere grote prijzen bij Liverpool, zoals de Champions League, de UEFA Supercup, de wereldbeker (allemaal in 2019) en de FA Cup (2022).

Artikel gaat verder onder video

“Iedereen ging erin en eruit, maar hij bleef erin”, vervolgt Advocaat over het Liverpool van destijds. “Het is gewoon een goede speler voor Ajax. Niet voor drie jaar, dat vind ik een beetje overdreven.” Henderson heeft getekend voor tweeënhalf jaar in Amsterdam

“In die goede jaren speelde Liverpool met drie middenvelders naast elkaar, waarvan de middelste de controleur was. Zo speelt Ajax nu ook min of meer”, aldus Advocaat, die niet van slag raakt door de verhalen dat Henderson in zijn laatste jaar bij bij Liverpool moeite had om wedstrijden vol te maken. “Het is tegenwoordig ook mode om spelers na een uur te wisselen.”