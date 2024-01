Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet topaankoop opnieuw teleurstellen

PSV hoopt zich zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Almere City te herstellen van het gelijkspel bij FC Utrecht en de nederlaag tegen Feyenoord in de achtste finale van de KNVB Beker. is na de bekerkraker in De Kuip onderwerp van gesprek en zal er alles aan gelegen zijn om zich weer eens van zijn beste kant te laten zien, maar moet tegen Almere City opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. PSV haalde Lang afgelopen zomer voor een bedrag van 12,5 miljoen euro terug naar Nederland. De aanvaller had weinig tijd nodig om zich geliefd te maken bij het Eindhovense publiek. In zijn eerste officiële wedstrijd, de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, bezorgde hij zijn nieuwe werkgever meteen hoogstpersoonlijk de eerste prijs van het seizoen. Ook in de eerste competitiewedstrijden was hij goed op schot. Zo scoorde Lang tegen FC Utrecht, RKC Waalwijk, N.E.C. én FC Volendam en verzorgde hij op bezoek bij Almere City een assist.

Artikel gaat verder onder video

Lang wacht inmiddels echter alweer even op een doelpunt in PSV-shirt. De oud-Ajacied sukkelde in de eerste seizoenshelft met zijn fitheid en moest wegens een hamstringblessure meerdere wedstrijden in de Eredivisie én groepsfase van de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Lang is inmiddels alweer even fit, maar een basisplaats zat er na de winterstop nog niet in. De aanvaller moest in de competitieduels met Excelsior en FC Utrecht en in de bekerkrakers tegen FC Twente en Feyenoord genoegen nemen met een invalbeurt. Daar lijkt hij zaterdagavond tegen Almere City dus opnieuw op te moeten hopen.

Afgaande op de vermoedelijke opstelling van het AD kiest Peter Bosz tegen de ploeg uit Flevoland evenals in De Kuip voor een voorhoede bestaande uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano. Bosz moet vooral op het middenveld puzzelen. De Apeldoorner mist niet alleen Joey Veerman (kuitklachten) en Ismael Saibari (Afrika Cup), maar ook Malik Tillman die niet ongeschonden uit de bekerstrijd in Rotterdam kwam. Bosz lijkt tegen Almere City te kiezen voor Jerdy Schouten, Mauro Júnior en Guus Til als middenrif. Onder de lat staat Walter Benítez en de achterhoede wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagcli, Dest; Schouten, Til, Mauro Jr.; Bakayoko, De Jong, Lozano.