Driessen verkiest twee Eredivisie-spelers boven Henderson: ‘Staat bij Ajax gewoon in de basis'

Valentijn Driessen denkt dat een goede versterking zou zijn voor Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf was onder de indruk van de middenvelder tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en de Amsterdammers.

“Die jongen van Go Ahead, die Willumsson. Speelde tegen Ajax echt een geweldige wedstrijd. Hij heeft creativiteit, loopvermogen en scorend vermogen en hij geeft assist”, begint Driessen bij de nieuwste Kick-off podcast van De Telegraaf. “Hij drukt wel zijn stempel op het spel van Go Ahead. Hij zou mee kunnen bij Ajax, want die staan maar twee plaatsen hoger dan Go Ahead”, gaat hij verder.

Driessen vond dat Ajax op zoek moest naar een ‘type Schöne’, en oppert nog een opmerkelijke naam. “Davy Pröpper.” Presentator Pim Sedee vraagt af of hij zijn collega wel goed heeft verstaan. “Vind jij Davy Pröpper een logischere aankoop dan Jordan Henderson?”, waarna de chef voetbal zijn bevestiging geeft.

Jordan Henderson tekende donderdagavond zijn contract voor 2,5 jaar bij Ajax, maar Valentijn Driessen is er niet van overtuigd dat deze transfer goed gaat uitpakken voor de Amsterdamse club. De verdedigende middenvelder is volgens de columnist op zijn retour, waardoor het in de ogen van Driessen maar de vraag is hoe Henderson gaat presteren.