Valentijn Driessen plaatst vraagtekens bij transfer Ajax: 'Een gevalletje paniekaankoop, een enorm dure gok!'

tekende donderdagavond zijn contract voor 2,5 jaar bij Ajax, maar Valentijn Driessen is er niet van overtuigd dat deze transfer goed gaat uitpakken voor de Amsterdamse club. De verdedigende middenvelder is volgens de columnist op zijn retour, waardoor het in de ogen van Driessen maar de vraag is hoe Henderson gaat presteren.

In zijn column voor De Telegraaf laat de sportverslaggever het woord paniekaankoop vallen. Ajax was naarstig op zoek naar een nummer zes en is daar financieel gezien ver voor gegaan, maar de journalist weet niet of dat verstandig is: "Ook een paniekaankoop kan succesvol zijn, maar Henderson is na drie jaar Sunderland, twaalf jaar Liverpool en een half jaar Al-Ettifaq over zijn top heen. Bij de club uit Saoedi-Arabië ging hij voor 15 miljoen euro per jaar afbouwen na alle vermoeienissen in Engeland."

Artikel gaat verder onder video

Driessen ziet het als een signaal naar Steven Bergwijn en Steven Berghuis dat Henderson naar de Johan Cruijff ArenA gehaald wordt, aangezien hij mede wegens zijn leiderschapskwaliteiten een topsportmentaliteit moet implementeren in Amsterdam: "Of Henderson de hooggespannen verwachtingen kan waarmaken? Hij zal er niet van wakker liggen, maar is inmiddels 33 jaar en wordt in juni 34 jaar. Als zijn contract bij Ajax afloopt, is hij 36 jaar", constateert Driessen.

De journalist vervolgt: "De kwaliteiten van de speler Henderson aan de bal maken niet het verschil. Zelfs niet in de Eredivisie. Hij is een breker, iemand die hele goede spelers ondersteunt en beter maakt", denkt de verslaggever, die vindt dat het een 'enorm dure gok' voor Ajax is om met de Brit aan de haal te gaan: "Hoe goed hij ook staat aangeschreven en als redder en verlosser wordt gezien in Amsterdam, de Henderson van Liverpool zou nooit voor de Eredivisie hebben gekozen."