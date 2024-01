Eindhovens Dagblad komt met onheilspellend bericht over blessure Noa Lang

Het gaat volgens het Eindhovens Dagblad 'een hele tijd duren' voordat zijn rentree kan maken voor PSV. De bovenbeenblessure van de 24-jarige aanvaller is ernstiger dan verwacht, waardoor de Eindhovense club in de slotdagen van de winterse transferperiode plots met een probleem zit.

PSV maakte maandag bekend dat Lang 'voor een langere periode' geen deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie van trainer Peter Bosz. De buitenspeler verscheen afgelopen zaterdag nog aan de aftrap tegen Almere City (2-0 winst), maar werd in de tweede helft vanwege klachten aan zijn bovenbeen naar de kant gehaald.

In overleg met internationale experts gaat PSV een herstelplan maken voor Lang, die volgens het Eindhovens Dagblad 'sowieso vele weken' uit de roulate zal zijn. Waar PSV geen termijn wil noemen, stelt de krant dat een afwezigheid van een paar maanden 'zeker mogelijk' is. Lang heeft (opnieuw) een scheur in zijn hamstring, waar de nodige hersteltijd voor staat.

Omdat PSV de komende tijd niet kan beschikken over Lang, wil de koploper van de Eredivisie een nieuwe aanvaller aan de selectie toevoegen. Couhaib Driouech van Excelsior is in beeld om de vacature in te vullen. Mocht het PSV niet lukken de komende dagen een buitenspeler aan te trekken, dan valt de transfer van Yorbe Vertessen naar Union Berlin mogelijk in het water.