Eredivisieclubs staan in de rij voor revelatie uit de Keuken Kampioen Divisie

VVV-Venlo dreigt de belangrijkste speler van de Venlonaren in de eerste seizoenshelft te verliezen. Er is concrete belangstelling voor , die dit seizoen één van de smaakmakers is in de Keuken Kampioen Divisie. Onder meer Heracles Almelo wil de geboren Limburger vastleggen.

Eerder maakte TransferNieuwsNL al melding van de interesse van Heracles in Smans en dat is donderdagmiddag bevestigd door Voetbal International-journalist Sander Janssen: Heracles heeft ook interesse in Levi Smans van VVV-Venlo. De aanvallende middenvelder is echter gewild in de Eredivisie, dus de concurrentie is groot", schrijft Janssen op X, die niet meldt welke andere clubs Smans op de korrel hebben. "Heracles bracht nog geen bod uit."

Artikel gaat verder onder video

De Almeloërs zullen snel moeten zijn om de aanvallende middenvelder naar het Erve Asito te halen, want er hopen meer clubs op de komst van Smans. Voor VVV-Venlo zou het een aderlating zijn als de jongeling - met zes doelpunten en drie assists - nu al vertrekt uit De Koel, maar voor de financiële situatie zou het goed nieuws betekenen voor de Venlonaren. Aan het begin van dit seizoen werd bekend dat de club een zwaar tekort heeft geleden, dus een transfersom kan de club goed gebruiken.

Bruijn

Heracles lijkt Jordy Bruijn in ieder geval binnen te hebben, zo schrijft Janssen daarnaast. Bruijn was vorig seizoen nog actief bij NEC, maar vertrok naar Libanon. Nu keert de middenvelder vermoedelijk spoedig terug in de Eredivisie.