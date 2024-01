Update: KNVB zwicht voor dringende oproep FC Groningen en stelt Hondsrugderby uit

De KNVB heeft het verzoek van FC Groningen om de noordelijke derby bij FC Emmen van komende vrijdag uit te stellen, gehonoreerd. Door een uitbraak van het norovirus stonden er donderdag maar negen spelers op het trainingsveld van de Groningers, waaronder een aantal jeugdspelers. Ook VVV-Venlo - ADO Den Haag gaat vrijdag niet door.

De oefensessie werd donderdag geleid door assistent-trainer Marcel Groninger, omdat ook hoofdtrainer Dick Lukkien met het virus besmet is. De problemen ontstonden afgelopen dinsdag: "Voor, tijdens en na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior (0-2, red.) vielen spelers en stafleden bij bosjes om. Het ging steeds heel snel, van het ene op het andere moment werden mensen ineens ziek. Het greep en grijpt razendsnel om zich heen. Ik heb dit in al die jaren als trainer niet eerder meegemaakt", zegt Groninger op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag legde de club al een verzoek neer bij de voetbalbond om de Hondsrugderby te verplaatsen Groninger deed op de clubsite een dringend beroep op de bond om het treffen uit te stellen: "Buiten het feit dat we niet voldoende beschikbare spelers hebben, gaat het om het welzijn en de gezondheid van spelers. Het is onverantwoord om spelers een topsportprestatie te moeten laten leveren als het lichaam daar niet klaar voor is. Ook richting tegenstander Emmen is het een risico, het gaat namelijk om een zeer besmettelijk virus."

FC Groningen staat inmiddels achtste op het tweede niveau, met 32 punten uit 20 duels. Daarmee heeft het er precies evenveel als mede-degradant Emmen, dat echter wel een wedstrijd meer speelde. Onder Lukkien kende Groningen een teleurstellende start van het seizoen, maar voor de winterstop zette de club een sterke serie neer waardoor de aansluiting met de subtop in de Keuken Kampioen Divisie hervonden werd. Bij een eventuele overwinning op Emmen steekt Groningen SC Cambuur en NAC Breda voorbij op de ranglijst.

De KNVB is gezwicht voor het pleidooi van FC Groningen en stelt de wedstrijd tegen Emmen uit. "Na overleg met medici vindt het competitiebestuur betaald voetbal het medisch niet verantwoord om de wedstrijd FC Emmen – FC Groningen te laten spelen. Het competitiebestuur erkent dat het voor zeer veel partijen erg vervelend is, in de eerste plaats voor FC Emmen, maar het acute van de situatie, de aard en omvang van de klachten en de besmettings- en gezondheidsrisico’s maken het een situatie die dermate buiten de invloedsfeer van FC Groningen ligt, dat besloten is om de wedstrijd uit te stellen", schrijft de voetbalbond op de eigen website. De komende tijd zal 'in overleg met alle partijen' een nieuwe speeldatum worden gezocht.

De wedstrijd tussen Emmen en Groningen is niet de enige die komend weekend geen doorgang kan vinden. Eerder op de donderdag werd bekend dat ook voor VVV-Venlo - ADO Den Haag een nieuwe datum gaat worden gezocht. Dat heeft echter niets met ziekte te maken: "Vanwege de vorst en sneeuwval van de afgelopen dagen is het veld van het Covebo Stadion - De Koel - onbespeelbaar", schrijft de KNVB.