Oud-Ajacied constateert iets aan 'fysiek' van Feyenoorder: 'Hij is natuurlijk geen beweegwonder'

vindt zichzelf maandagochtend terug in het Elftal van de Week van De Telegraaf. De aanvoerder van Feyenoord droeg met zijn goede spel bij aan de 1-2 zege van de Rotterdammers bij Vitesse. Ferdi Vierklau stelde het elftal samen en zag dat Trauner, ondanks zijn uitverkiezing, toch beschikt over een minpuntje.

“Bij die tegengoal zag hij er misschien niet helemaal lekker uit toen hij op snelheid werd geklopt, want fysiek is hij natuurlijk geen beweegwonder”, zag de oud-prof van onder meer Ajax en FC Utrecht. In de 76e minuut kreeg Feyenoord een tegentreffer van Amine Boutrah te verwerken. De aanvaller was bij de goal alles en iedereen van de Rotterdammers te snel af.

“Maar hij straalt toch in alles uit een stabiele factor te zijn, is een leider van achteruit met zijn rust aan de bal en degene die bijna nooit een bal terug op zijn keeper speelt, maar altijd zijn middenvelder bedient en oplossingen vooruit zoek”, gaat Vierklau verder. Feyenoord kwam de tegengoal te boven en pakte door een doelpunt van Ondrej Lingr alsnog de drie punten in Arnhem.

Trauner is niet de enige Feyenoord-speler in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida verdienen volgens Vierklau ook een uitverkiezing. “Hij hield bij Vitesse in principe de punten binnenboord voor Feyenoord, toen hij op een gegeven moment in een reflex moest redden”, zegt de ex-prof over Bijlow. “Hij is stabiel, haalt geen gekkigheid uit, speelt de bal altijd naar de goede kleur en schakelt z’n man uit”, is Vierklau lovend over Geertruida.