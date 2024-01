Excelsior bezorgt FC Utrecht het volle kwartet aan gelijke spelen

Excelsior heeft FC Utrecht zaterdagavond op een gelijkspel weten te houden: 1-1. Daardoor zit er nog steeds een puntje tussen beide ploegen in het voordeel van de Kralingers. Op basis van de eerste helft mocht de thuisploeg blij zijn met ht punt. Utrecht, dat ook niet heel veel kansen bij elkaar wist te spelen, lijkt een abonnement te hebben op gelijke spelen met de vierde achtereenvolgende.

Na eindelijk weer eens als overwinnaar van het veld te zijn gestapt (Heerenveen thuis, 3-0) mocht Excelsior nu tegen Utrecht het thuispubliek gaan trakteren. De gasten uit de Domstad hadden met twee gelijke spelen na de winterstop eveneens honger naar een overwinning en lieten dan ook in de beginfase van dit duel zien dat Excelsior van goeden huize moest komen om andermaal te zegevieren. Routinier Jens Toornstra kwam als vroeg in het duel met een waarschuwend kopballetje. Het bleek één van de weinige wapenfeiten in het eerste bedrijf. Oscar Fraulo kwam nog het dichtst bij. Na een half uur spelen zag de bedrijvige Spaanse middenvelder zijn poging tot scoren verijdeld worden door Excelsior-doelman Stijn van Gassel. Trainer Marinus Dijkhuizen zag zijn Excelsior nauwelijks het terrein van Utrecht-doelman Vasilios Barkas bereiken en mocht dus in de rust een nieuw strijdplan uitdokteren.

Dat plan kreeg in de tweede helft na een kwartier gestalte. Waar Couhaib Driouech als per ongeluk met een voorzet de buitenkant van de paal had gevonden, was het diezelfde paal die Troy Parrott van scoren afhield. Ettelijke tellen later wist Driouech wederom de tot dan toe onzichtbare spits te vinden, maar de Ier gleed net te laat naar de bal om de 1-0 tegen de touwen te krijgen. Dat was in de tegenstoot wel het geval. Toornstra stond op de juiste plaats om een afvallende bal met de buitenkant van zijn rechtervoet via de rug van Julian Baas achter Van Gassel te schieten. De voorsprong was geen lang leven beschoren. Twee minuten later stond de gelijke stand alweer op het scorebord. Andermaal Driouech was de architect van het gevaar. Rechtsback Siebe Horemans als afmaker. Er ontvouwde zich nadien een enerverende potje voetbal met twee ploegen die voor de winst gingen. Het leidde niet meer tot grote kansen. Invaller Oscar Uddenas kwam namens de thuisploeg nog het dichtst bij een doelpunt, maar doelmand Barkas keerde zijn verdekte inzet.

Daarmee besloten beide ploegen, net als in Utrecht eerder dit seizoen, met een gelijkspel. Utrecht zal daarmee het minst tevreden zijn getuige het armetierige eerste deel van dit duel van de thuisploeg.

Utrecht weet middels dit vierde achtereenvolgende gelijke spel zichzelf al 11 duels ongeslagen. Met FC Volendam in het vooruitzicht in de eigen Galgenwaard, kan die reeks een uitbreiding krijgen. Excelsior mag zich volgende week gaan meten in Flevoland, waar het Almere City treft.