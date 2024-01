Mag FC Twente Ugalde wel verkopen aan Spartak Moskou? Evgeniy Levchenko legt het uit

Dinsdagavond kwam het nieuws naar buiten dat FC Twente serieus rekening moet houden met een vertrek van . De aanvaller uit Costa Rica staat in de belangstelling van het Russische Spartak Moskou, dat 'meer dan tien miljoen euro' voor zijn komst over zou hebben. Maar mogen de Tukkers wel zakendoen met een club uit Rusland? Evgeniy Levchenko legt op X uit hoe het zit.

Sinds Rusland in februari 2022 begon aan de 'speciale militaire operatie' (lees: oorlog) in buurland Oekraïne is het leveren van goederen en diensten aan het land behoorlijk beperkt. De Europese Unie legt bedrijven, waaronder die in Nederland, een flinke sanctielijst op met daarop Russische bedrijven waarmee geen zaken mogen worden gedaan. Ook mogen bepaalde goederen en diensten helemaal niet verhandeld worden, maar voetballers blijven daarvan gevrijwaard. Zo kan het dat Feyenoord (huur) en PSV (huur, later koop) de afgelopen jaren Guus Til van Spartak konden overnemen.

Artikel gaat verder onder video

In het geval van Spartak Moskou zijn er dan ook geen beperkingen, voor zover Levchenko weet. De voormalig middenvelder is geboren in Oekraïne en is tegenwoordig voorzitter van spelersvakbond VVCS. Op X schrijft de oud-speler van onder meer Vitesse en FC Groningen over de mogelijke transfer van Ugalde: "Strikt volgens de regels mag het wel. Omdat Spartak (Lukoil) voor zover ik weet niet op de Europese sanctielijst voorkomt." In tegenstelling tot bijvoorbeeld blijft Gazprom en Rosneft is olie- en gasbedrijf Lukoil vooralsnog inderdaad buiten schot van de Europese sancties gebleven.

Morele kwestie

Daar heeft Levchenko echter wel zijn bedenkingen bij: "Wat zeer krom is omdat Europa hiervoor een uitzondering maakt." Bovendien meent hij dat in een geval als de mogelijke transfer van Ugalde niet alleen afgevraagd moet worden of het volgens de regels mág. "Het is meer een morele kwestie die de club en de speler moeten maken", schrijft Levchenko. "Persoonlijk heb ik veel respect voor de clubs die geen zaken doen met Rusland op dit moment", sluit hij zijn bericht af.

Ajax

Afgelopen zomer maakte de vermeende interesse van Ajax in Eduard Spertsyan (FC Krasnodar) een hoop los in Nederland. Toenmalig trainer Maurice Steijn zou de komst van de aanvallende middenvelder wel hebben zien zitten, maar het feit dat de Amsterdammers met een Russische club om tafel zou willen stuitte op breed verzet. Zo sprak Levchenko zich ook destijds fel uit tegen de komst van Spertsyan: "Ik vind dat Nederlandse clubs geen bloed aan hun handen moeten willen hebben. Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog", liet hij optekenen tegenover De Telegraaf.

Wat betreft de transfer van Ugalde. Twee kanten van de medaille.

Strikt volgens de regels mag het wel. Omdat Spartak(Lukoil) zover ik weet niet op de Europese sanctielijst staat. Wat zeer krom is omdat Europa hiervoor een uitzondering maakt.

Het is meer een morele kwestie dat de… — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 24, 2024