FC Twente meldt zich mogelijk bij Ajax voor speler met 213 speelminuten

FC Twente gaat zich in de laatste dagen van de winterse transferperiode mogelijk bij Ajax melden voor , zo valt te lezen in de transferwijzer van Voetbal International. De 22-jarige linksback is in beeld als de mogelijke vervanger van , die in de belangstelling van Rangers staat.

Een week geleden werd bekend dat Rangers zich bij Twente heeft gemeld voor de 26-jarige Smal. De linksback beschikt bij zijn huidige werkgever over een aflopende verbintenis. Hoewel Smal een voorstel voor een nieuwe meerjarig contract in beraad heeft, is hij niet van plan om op korte termijn bij te tekenen.

Mocht Smal de overstap naar de Schotse topclub maken, dan wil Twente zich versterken met een nieuwe linksback. Salah-Eddine wordt dan mogelijk aan de selectie van trainer Joseph Oosting toegevoegd. De Ajacied speelde vorig seizoen ook al op huurbasis in Enschede.

Waar Salah-Eddine aan het begin van het seizoen speeltijd kreeg bij Ajax, komt hij ondanks de Amsterdamse problemen op de linksbackpositie niet meer aan spelen toe. In totaal speelde hij deze jaargang 213 minuten in de hoofdmacht. Op 25 kwam Salah-Eddine voor de laatste keer in actie. Daarna speelde hij nog enkele wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.