'FC Twente dreigt naast Ugalde nóg een basisspeler kwijt te raken'

is mogelijk niet de enige FC Twente-sterkhouder die de deur van de Grolsch Veste deze maand nog achter zich dichttrekt. Waar de huidige nummer drie van de Eredivisie met Spartak Moskou onderhandelt over een overgang van Ugalde, heeft Rangers FC zich gemeld voor . De vleugelverdediger is in het bezit van een aflopend contract en lijkt niet van plan om op korte termijn een nieuwe verbintenis aan te gaan.

Voetbal International maakt dinsdagavond melding van de Schotse interesse in Smal. De verdediger speelt sinds de zomer van 2020 voor FC Twente, dat hem destijds transfervrij overnam van FC Volendam. Smal is een vaste waarde in het elftal van trainer Joseph Oosting. Ook onder diens voorganger Ron Jans behoorde hij tot de sterkhouders en smaakmakers in de Grolsch Veste. Hij had vorig seizoen met tien assists in de Eredivisie een belangrijk aandeel in de sterke prestaties van de Tukkers.

Artikel gaat verder onder video

In de huidige jaargang fungeerde Smal nog niet als aangever, maar moest hij ook de eerste acht competitiewedstrijden wegens een kuitblessure aan zich voorbij laten gaan. Daarvan is hij inmiddels al een paar maanden hersteld. Smal verscheen in acht van de laatste tien competitieduels aan de aftrap, maar de vraag is dus of hij binnenkort ook nog actief is in de Eredivisie. Rangers FC ziet zijn komst wel zitten en lijkt daar in de laatste week van de transferwindow nog werk van te willen maken. Smal heeft een aflopend contract en een voorstel voor een nieuwe meerjarige verbintenis in de maak, maar volgens VI maakt hij geen aanstalten om op korte termijn zijn handtekening te zetten.

Zo dreigt FC Twente naast Ugalde ook Smal nog voor het verstrijken van de winterse transferwindow kwijt te raken. De Tukkers hebben een aanbieding van Spartak Moskou voor Ugalde in beraad. De spits uit Costa Rica zelf zou al een akkoord hebben bereikt met de Russen. In de zoektocht naar een vervanger denkt FC Twente aan een Eredivisiespits met drie doelpunten in vijftien wedstrijden.