'FC Twente denkt in zoektocht naar vervanger Ugalde aan Eredivisiespits'

FC Twente houdt serieus rekening met een vertrek van . De Costa Ricaan staat in de concrete belangstelling van Spartak Moskou, dat een ‘formeel’ bod heeft neergelegd in Enschede en al overeenstemming zou hebben bereikt met de speler zelf. Mocht Ugalde daadwerkelijk verkassen, dan zou FC Twente in de zoektocht naar een vervanger kunnen aankloppen bij FC Volendam. is een van de spelers die in aanmerking komen.

Dat meldt FC Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia dinsdagavond althans. Dat bericht volgt een paar uur na het bericht van Fabrizio Romano over de interesse van Spartak Moskou in Ugalde. De centrumspits heeft bij FC Twente nog een doorlopend contract, maar ziet een overgang naar Rusland naar verluidt wel zitten. Volgens De Telegraaf heeft Spartak Moskou een transfersom van tien miljoen euro plus over voor de komst van Ugalde, die er persoonlijk dus al uit schijnt te zijn. Dat maakt dat FC Twente in de laatste week van de transferwindow mogelijk nog een vervanger wil en gaat halen.

Zeefuik is dus een van de spelers die op het lijstje staat in de Grolsch Veste. De boomlange aanvaller speelt sinds de zomer van 2017 in Volendam en sloot vier jaar later aan bij de hoofdmacht. Hij beleeft dit seizoen zijn doorbraak, met vooralsnog drie doelpunten in vijftien wedstrijden. Het contract van Zeefuik bij FC Volendam loopt tot de zomer van 2024. FC Twente klopte afgelopen zomer ook al aan in Volendam, maar toen voor de diensten van Carel Eiting. De club uit het vissersdorp wilde Eiting niet naar Enschede laten gaan, terwijl de voetballer zelf niets liever wilde dan vertrekken. Het kwam zelfs tot een arbitragezaak, die uiteindelijk resulteerde in een overwinning voor Eiting.