'Jackpot lonkt voor FC Twente: Ugalde wordt mogelijk nieuwe recordtransfer'

FC Twente dreigt een week voor de deadline van de winterse transferwindow weliswaar kwijt te raken aan Spartak Moskou, maar daar staat mogelijk wel een flinke geldsom tegenover. Fabrizio Romano meldt dinsdagmiddag dat de Russen een ‘formeel’ bod hebben ingediend voor de aanvaller uit Costa Rica en Jeroen Kapteijns van De Telegraaf weet dat zij een bedrag van tien miljoen euro ‘plus’ willen betalen. Daarmee zou Ugalde zomaar de nieuwste recordtransfer kunnen worden voor FC Twente.

De Tukkers beleefden met een 2-1 overwinning op AZ een uitstekende start van de tweede seizoenshelft. In de jacht op de derde en misschien wel tweede plaats hadden ze afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen N.E.C. opnieuw goede zaken kunnen doen, maar de Nijmegenaren trokken aan het langste eind. Daardoor lijkt FC Twente de strijd om de tweede plaats al op te kunnen geven, tenzij het zondag een goed resultaat (lees: overwinning) weet neer te zetten tegen Feyenoord. Maar of Ugalde dan nog van de partij is…

FC Twente telde afgelopen zomer vier miljoen euro neer om Ugalde - na twee seizoenen op huurbasis - definitief naar Enschede te halen. De spits uit Costa Rica behoorde vorig seizoen al tot de uitblinkers in de Grolsch Veste en dat is in de huidige jaargang niet anders. In 25 wedstrijden in alle competities was hij al goed voor negen doelpunten en zeven assists. Een vertrek van Ugalde zou sportief dus een flinke aderlating zijn voor FC Twente, maar financieel doet het mogelijk uitstekende zaken. “De jackpot lonkt voor FC Twente”, schrijft Kapteijns niet lang na het bericht van Romano. Volgens de verslaggever van De Telegraaf is Spartak Moskou ‘bereid om een bedrag van tien miljoen euro plus’ te betalen.

“Inclusief bonussen zou het totaalbedrag zelfs een recordtransfer kunnen worden voor FC Twente”, vervolgt Kapteijns. Dat is nu nog Dusan Tadic, die de Tukkers in de zomer van 2014 voor een bedrag van veertien miljoen euro verruilde voor Southampton.