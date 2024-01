'Feyenoord meldt zich in Zweden voor 21-jarige verdediger'

Feyenoord heeft volgens de Zweedse journalist Anel Avdic interesse in (21). De Ghanese verdediger staat onder contract bij Hammarby IF, waarmee hij afgelopen zomer nog tegen FC Twente speelde in de voorrondes van de Conference League. De Rotterdammers zouden inmiddels contact hebben opgenomen met de Zweedse club, maar concurrentie ondervinden van drie clubs uit Frankrijk.

Op X schrijft Avdic dinsdag dat Feyenoord 'de eerste contacten' met Hammarby heeft gelegd over een winterse transfer. Een dag eerder wist dezelfde journalist ook al te melden dat Lille OSC, Toulouse en Lorient eveneens in de markt zouden zijn voor de Ghanese centrale verdediger. Die laatste club zou op dat moment de beste papieren hebben gehad. Avdic weet bovendien welk prijskaartje Hammarby op Adiej zou hebben geplakt: "De club wil ongeveer 40 miljoen Zweedse kronen", omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro.

Adjei is een rechtsbenige centrale verdediger. Hij is geboren in Ghana, maar maakte in 2021 de overstap naar Zweden. Na een verhuurperiode aan Hammarby TFF werd hij een jaar later definitief ingelijfd door Hammarby IF, de grotere club uit Stockholm. Afgelopen zomer speelde hij mee in wedstrijden tegen FC Twente in de tweede voorronde van de Conference League. In Zweden (waar de Tukkers met 0-1 zegevierden) stond hij de volle 90 minuten op het veld, bij de return in Enschede (1-1 na verlenging) kwam hij na een klein uur spelen binnen de lijnen en maakte hij de wedstrijd vol.

Met Hammarby eindigde Adjei achtereenvolgens als derde (2022) en zevende (2023) in de Zweedse Allsvenskan. De Zweedse competitie loopt vanwege de strenge winters van het voorjaar tot in de herfst. Bij zijn huidige club heeft de tweevoudig international van Jong Ghana nog een contract tot medio 2026.

Update 14.19 uur: 1908 heeft navraag gedaan bij Feyenoord en zwakt de berichten over een mogelijke transfer van Adjei enigszins af. "Een Rotterdamse aanbieding ligt nog niet voor en wordt ook niet voorbereid", schrijft de site. "Ook prijkt de naam van Adjei niet bovenaan de wensenlijst van Feyenoord, maar de club is wel bekend met zijn kwaliteiten." Met Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Thomas Beelen heeft Arne Slot momenteel al drie rechtsbenige centrale verdedigers tot zijn beschikking, terwijl Dávid Hancko de enige linkspoot is die in het hart van de defensie uit de voeten kan. Bovendien wordt Antef Tsoungui momenteel verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij 'uitstekend presteert' (aldus 1908) waardoor een terugkeer in De Kuip komende zomer in het verschiet ligt.